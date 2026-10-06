En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COMANDOS DE FRONTERA
ELECCIONES BRASIL
MIGUEL QUINTERO
PILOTO FLYDUBAI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / De la Espriella anuncia apoyo jurídico a colombianos señalados por magnicidio de presidente de Haití

De la Espriella anuncia apoyo jurídico a colombianos señalados por magnicidio de presidente de Haití

Más de 50 personas han sido acusadas por el asesinato de Moïse, incluida su viuda y 17 señalados mercenarios colombianos. La crisis de seguridad en Haití ha frenado el avance de las investigaciones.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 6 de oct, 2026
Comparta en:
De la Espriella anuncia apoyo jurídico a colombianos señalados por magnicidio de presidente de Haití
Colombianos señalados del magnicidio en Haití -
AFP

Abelardo de la Espriella ordenó este martes brindar apoyo jurídico a los 17 exmilitares colombianos procesados por su presunta participación en el complot que culminó con el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021. "No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare", afirmó el mandatario a través de su cuenta en X.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Los 17 colombianos integran el grupo de 30 personas judicializadas en Estados Unidos por el magnicidio. Todos comparecieron el pasado 21 de septiembre ante una corte federal de Miami, tras haber sido extraditados desde Haití, donde permanecían bajo custodia.

Publicidad

Últimas Noticias

Lo que hallaron en paloma mensajera entrenada que volaba dentro de la cárcel Palogordo, en Girón
COLOMBIA

Lo que hallaron en paloma mensajera entrenada que volaba dentro de la cárcel Palogordo, en Girón

Gramilla Estadio El Campín después del concierto BTS
BOGOTÁ

¿Qué pasará con la grama de El Campín tras el concierto de BTS? Sencia explica los trabajos

En esa diligencia, la jueza Lisette Reid designó defensores públicos para los acusados y estableció el cronograma de las siguientes audiencias del proceso.

"Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno", agregó el mandatario colombiano, quien señaló que la instrucción fue transmitida a los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y de Justicia, Iván Cancino.

¿Por qué delitos investigan a señalados mercenarios colombianos?

Los exmilitares enfrentan acusaciones federales por conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de territorio estadounidense y por conspiración para suministrar apoyo material con resultado de muerte. De ser hallados culpables, podrían recibir condenas de hasta cadena perpetua.

Por este caso, más de 50 personas han sido acusadas en Haití, incluida la viuda de Moïse y los 17 colombianos. Sin embargo, las investigaciones en ese país avanzan lentamente debido a la grave crisis de seguridad que enfrenta la nación caribeña.

Publicidad

De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, los conspiradores buscaban instalar en la presidencia haitiana a Christian Sanon, quien posteriormente favorecería con contratos a una compañía con sede en Doral, Florida, relacionada con varios de los implicados.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Según la investigación, a los exmilitares colombianos se les presentó inicialmente el plan como una operación destinada a capturar legalmente a Moïse y se les habría asegurado que contaba con respaldo de agencias de Estados Unidos.

Publicidad

El asesinato de Moïse ocurrió el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe y desencadenó una profunda crisis política y de seguridad en Haití. La situación facilitó el fortalecimiento de grupos armados, agravó la emergencia humanitaria y provocó un incremento de la migración haitiana hacia distintos países, entre ellos Estados Unidos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

Relacionados

Abelardo de la Espriella

Haití

Jovenel Moïse

Magnicidios

Mercenarios colombianos

Publicidad

Publicidad

Publicidad