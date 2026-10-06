De la Espriella anuncia apoyo jurídico a colombianos señalados por magnicidio de presidente de Haití

Abelardo de la Espriella ordenó este martes brindar apoyo jurídico a los 17 exmilitares colombianos procesados por su presunta participación en el complot que culminó con el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021. "No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare", afirmó el mandatario a través de su cuenta en X.

Los 17 colombianos integran el grupo de 30 personas judicializadas en Estados Unidos por el magnicidio. Todos comparecieron el pasado 21 de septiembre ante una corte federal de Miami, tras haber sido extraditados desde Haití, donde permanecían bajo custodia.

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En esa diligencia, la jueza Lisette Reid designó defensores públicos para los acusados y estableció el cronograma de las siguientes audiencias del proceso.



"Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno", agregó el mandatario colombiano, quien señaló que la instrucción fue transmitida a los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y de Justicia, Iván Cancino.



¿Por qué delitos investigan a señalados mercenarios colombianos?

Los exmilitares enfrentan acusaciones federales por conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de territorio estadounidense y por conspiración para suministrar apoyo material con resultado de muerte. De ser hallados culpables, podrían recibir condenas de hasta cadena perpetua.



Por este caso, más de 50 personas han sido acusadas en Haití, incluida la viuda de Moïse y los 17 colombianos. Sin embargo, las investigaciones en ese país avanzan lentamente debido a la grave crisis de seguridad que enfrenta la nación caribeña.

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De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, los conspiradores buscaban instalar en la presidencia haitiana a Christian Sanon, quien posteriormente favorecería con contratos a una compañía con sede en Doral, Florida, relacionada con varios de los implicados.

Según la investigación, a los exmilitares colombianos se les presentó inicialmente el plan como una operación destinada a capturar legalmente a Moïse y se les habría asegurado que contaba con respaldo de agencias de Estados Unidos.

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El asesinato de Moïse ocurrió el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe y desencadenó una profunda crisis política y de seguridad en Haití. La situación facilitó el fortalecimiento de grupos armados, agravó la emergencia humanitaria y provocó un incremento de la migración haitiana hacia distintos países, entre ellos Estados Unidos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE