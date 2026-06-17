Fuerte temblor de 5,1 sacudió a Colombia en la mañana de este 17 de junio: ¿dónde se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un evento sísmico de 5,1 que ocurrió en la mañana de este miércoles, 17 de junio en el municipio de Los Santos, Santander. El fenómeno natural tuvo lugar exactamente a las 5:51 a. m., generando un reporte técnico detallado sobre las condiciones del movimiento. El movimiento telúrico fue sentido en distintos departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Bogotá.

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De acuerdo con la entidad, el evento tuvo una profundidad de 146 kilómetros. Tras el reporte oficial, decenas de ciudadanos compartieron en redes sociales sus experiencias sobre cómo sintieron el movimiento y desde qué ciudades lo percibieron. El Servicio Geológico Colombiano invitó a los ciudadanos que percibieron el evento a reportarlo a través de la plataforma "Sismo Sentido", herramienta que permite recopilar información sobre la intensidad con la que fue experimentado un temblor.

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Los Santos, en Santander, es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país y con frecuencia registra movimientos telúricos de diferentes magnitudes. Debido a la profundidad del evento reportado este miércoles, el sismo pudo ser sentido en una amplia área del territorio colombiano, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre afectaciones o emergencias asociadas al movimiento.



Los departamentos en Colombia donde se sintió el sismo de 5,1

Los primeros reportes provinieron de Santander, departamento donde se localizó el epicentro. Habitantes de Bucaramanga, Piedecuesta y otros municipios cercanos señalaron haber sentido el temblor durante varios segundos.



"Se sintió fuerte. Duró mucho en Piedecuesta, Santander", escribió una usuaria en la cuenta de X del Servicio Geológico Colombiano. En Bucaramanga, otra persona comentó: "Se sintió fuerte", mientras que una residente de un edificio aseguró que el movimiento fue perceptible en los pisos altos: "Fuerte y contundente. Se sintió en el piso 11 en edificio en Bucaramanga".

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Desde Norte de Santander también llegaron reportes. Usuarios de Cúcuta indicaron haber percibido el sismo, mientras que en Pamplona varios ciudadanos señalaron que el movimiento fue evidente. En Ocaña, una persona relató que el temblor lo sintió dentro de una edificación de varios pisos. "Vivo en un cuarto piso y todo se estremeció", escribió el internauta.

En Boyacá, habitantes de municipios como Moniquirá, Chiquinquirá y Sogamoso también reportaron haber sentido el movimiento. "Muy fuerte en Moniquirá", comentó una usuaria, mientras que desde Chiquinquirá otro reporte indicó que el sismo fue claramente perceptible. En Sogamoso, algunos ciudadanos señalaron que el movimiento se sintió, aunque de manera más leve.

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La percepción del evento también se extendió a ciudades del centro del país. En Bogotá, varios usuarios afirmaron haber sentido el temblor durante las primeras horas de la mañana. "Lo sentí en Bogotá", escribió una ciudadana, mientras que otra persona aseguró que inicialmente pensó que se trataba de una sensación aislada hasta confirmar el reporte oficial.

Desde municipios cercanos a la capital también hubo registros. Habitantes de Zipaquirá y Facatativá reportaron haber percibido el movimiento, especialmente en edificaciones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co