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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Niño de nueve años falleció en Cali después que cayera un arco de metal sobre él cuando jugaba

Niño de nueve años falleció en Cali después que cayera un arco de metal sobre él cuando jugaba

El niño estaba participando de una actividad recreacional cuando ocurrió la tragedia.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Polideportivo de la Ciudadela Comfandi
Polideportivo de la Ciudadela Comfandi
Polideportivo de la Ciudadela Comfandi - Facebook

La tragedia y el dolor de la pérdida embargan a una familia en Cali, Valle del Cauca, tras el fallecimiento de un menor de 9 años que fue víctima de un accidente ocurrido en extrañas circunstancias mientras que estaba en una jornada recreativa. La Personería de Cali reaccionó al hecho y pidió que se investigue el suceso.

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El hecho ocurrió el pasado viernes 12 de junio, en horas de la mañana, cuando el menor departía con otros compañeros del grado cuatro de primaria. Según la Personería de la ciudad, el niño estaba participando de una jornada recreativa que había realizado su institución educativa en el Polideportivo de la Ciudadela Comfandi, ubicado al sur de la ciudad.

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Mientras se adelantaba la actividad, el niño estaba presente en una cancha, cuando de repente la estructura metálica colapsó sobre él. Esto causó graves lesiones en el menor, quien fue trasladado a la Clínica Valle del Lili. Lamentablemente, perdió la vida solo minutos después. El infante, cuyo nombre no ha sido revelado, resaltaba por ser la alegría de su casa.

“Nos duele enormemente lo que está pasando, pedimos justicia para él y su familia”, dijo un familiar al medio Telepacífico Noticias.

La Personería Distrital de Santiago de Cali lamentó el fallecimiento del estudiante y realizó el siguiente pedido: “Hacemos un llamado a la Secretaría de Educación Distrital y a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y se esclarezcan plenamente los hechos que rodearon este lamentable suceso”.

El ente manifestó su solidaridad con sus familiares, compañeros y comunidad educativa en este difícil momento que atraviesan.

Según información de El Espectador, el niño era estudiante activo del Liceo Anglo del Valle. Una vez ocurrió el incidente, el menor fue atendido por un docente, la enfermera del colegio y un padre de familia, que le brindaron primeros auxilios.

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La Secretaría de Educación, por su parte, anunció que investigará formalmente con el propósito de esclarecer las circunstancias exactas del accidente y también revisar las condiciones del plantel. Asimismo, el Liceo tendrá que entregar un informe detallado que contenga soportes documentales sobre el hecho.

María Paula Rodríguez Rozo
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