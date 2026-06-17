¿Lo sintió? Volvió a temblar en Colombia en la mañana de este 17 de junio: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un segundo sismo registrado este miércoles 17 de junio en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:17 de la mañana y alcanzó una magnitud de 3,0. El evento tuvo una profundidad de 154 kilómetros y se localizó cerca de los municipios de Los Santos, Jordán y Zapatoca.

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Este nuevo movimiento se produjo apenas una hora y media después del sismo de magnitud 5,1 registrado a las 5:51 a. m. en la misma región. Ese primer temblor tuvo una profundidad de 146 kilómetros y fue percibido en distintos departamentos del país, entre ellos Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Bogotá.

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Tras el sismo de mayor magnitud, cientos de ciudadanos compartieron en redes sociales sus reportes sobre cómo sintieron el movimiento. Habitantes de Bucaramanga, Piedecuesta, Cúcuta, Moniquirá, Chiquinquirá y la capital del país señalaron que lograron percibir el temblor, especialmente en edificaciones de varios pisos.



Los Santos, en Santander, es reconocido por su constante actividad geológica debido a su ubicación en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor recurrencia de temblores en Colombia. Por esta razón, es frecuente que allí se registren movimientos de diferente intensidad a lo largo del año.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

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Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a que se encuentra ubicado en una zona de confluencia de tres placas tectónicas principales: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. La interacción entre estas placas (procesos de subducción y desplazamiento lateral) genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos.

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Además, el territorio colombiano está atravesado por numerosos sistemas de fallas geológicas activas, como la falla de Romeral o la de Algeciras. Un punto crítico es el denominado "Nido Sísmico de Bucaramanga", ubicado muy cerca de donde ocurrió este último evento en Norte de Santander. Este "nido" es una de las regiones con mayor concentración de sismicidad intermedia en el mundo, donde ocurren temblores casi a diario debido a la dinámica interna de la litosfera en esa zona particular.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co