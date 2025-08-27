Fuerte temblor de magnitud 4,2 sacudió el suroccidente de Colombia la madrugada de este miércoles

En la madrugada de este miércoles 27 de agosto, a las 4:31 hora local, un fuerte temblor en Colombia de magnitud 4,2 sorprendió a los habitantes del suroccidente del páis. El epicentro se localizó en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Por fortuna, no se reportaron daños graves ni víctimas; no obstante, el evento sísmico generó inquietud en la población debido a la hora en que ocurrió y a la percepción clara del movimiento en varias localidades cercanas. Este hecho se enmarca en la alta actividad sísmica que caracteriza a Colombia, un país ubicado en una de las zonas tectónicas más activas del planeta.

"Se sintió HORRIBLE en Popayán. Y larguísimo, yo creo que unos 20 segundos", "No necesité la alarma hoy 🥺🥺 quedé despierta de una", "Momentos de terror en Popayán. La sensación fue muy muy fuerte. Tembló muy muy duro", "Se sintió un solo sacudón de no más de un segundo, fuerte pero afortunadamente muy corto. Balboa Cauca", comentaron usuarios que residen muy cerca al epicentro del temblor.



Cauca, uno de los departamentos de Colombia donde más tiembla

Cajibío se encuentra en el centro-norte del departamento del Cauca, una región atravesada por importantes fallas geológicas, entre ellas la Falla de Romeral y la Falla de Silvia-Pijao, que forman parte del complejo sistema tectónico andino. La ubicación del epicentro en esta zona no es casual: el suroccidente colombiano está influenciado por la interacción de tres placas tectónicas principales:



Placa de Nazca, que subduce bajo la placa Sudamericana.

Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte.

Microplacas y bloques corticales que generan deformaciones internas.

La profundidad reportada —menor a 30 km— clasifica este sismo como superficial, lo que explica que, a pesar de su magnitud moderada, haya sido sentido con claridad en varios municipios del Cauca y departamentos vecinos.



Colombia en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Colombia forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra el 75 % de los volcanes activos del mundo y cerca del 80 % de los sismos más fuertes registrados globalmente.



En el caso colombiano, la convergencia de placas tectónicas genera una actividad sísmica constante, especialmente en departamentos como Nariño, Chocó, Caldas, Santander y Cauca. El municipio de Los Santos (Santander) es reconocido como la segunda zona más sísmica del mundo debido a la frecuencia de eventos de baja y mediana magnitud.

