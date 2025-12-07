¿Lo sintió? Reportan temblor cerca de Bogotá hoy domingo 7 de diciembre: epicentro y magnitud

Durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre de 2025, Día de las Velitas, se presentó un nuevo temblor a pocos kilómetros de Bogotá. Acorde con lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se registró a las 3:41 de la madrugada y tuvo una profundidad de 149 kilómetros. El epicentro de dicho fenómeno natural fue Lenguazaque, Cundinamarca, un municipio ubicado a hora y media de la capital del país.

Los municipios cercanos en los que se pudo sentir dicho temblor, cuya magnitud fue de 3,2 en la escala de Richter, fueron Bogotá, Tunja o Chocontá. Incluso, algunos usuarios, principalmente quienes no pudieron conciliar el sueño durante la noche, reportaron este fenómeno natural a través de la cuenta oficial del Servicio Geológico Colombiano.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia? Compleja realidad sísmica del país

Colombia se encuentra en una zona de intensa y constante actividad sísmica, una condición inherente a su ubicación geográfica privilegiada en el planeta. La principal razón es su pertenencia al Cinturón de Fuego del Pacífico, una inmensa faja planetaria que concentra aproximadamente el 75% de los volcanes y genera cerca del 80% de los sismos más potentes del mundo.

A este factor continental se suma la constante interacción entre placas tectónicas, que mantiene al territorio nacional en una dinámica geológica de alta complejidad. Además, la presencia de importantes fallas geológicas activas —como las de Romeral, Bucaramanga y Murindó— contribuye a la liberación frecuente de energía en forma de movimientos telúricos o temblores.



Mayor detección no es mayor frecuencia

Aunque la percepción común pueda sugerir un aumento en la cantidad de sismos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) matiza esta idea. La realidad es que no se trata de un incremento sustancial en el número de eventos respecto al pasado, sino de una capacidad de detección mucho más avanzada gracias a las tecnologías de monitoreo actuales. Adicionalmente, el crecimiento poblacional en regiones que antes estaban deshabitadas ha provocado un mayor número de reportes ciudadanos sobre temblores que ahora sí son percibidos por personas.



Actualmente, Colombia opera una robusta red de más de 200 estaciones sismológicas distribuidas estratégicamente, permitiendo el monitoreo ininterrumpido de la actividad. En las últimas tres décadas, esta infraestructura ha logrado registrar cerca de 300.000 eventos, proveyendo información crucial para la evaluación del riesgo sísmico y la planeación de medidas de prevención.



Si bien la ciencia moderna aún no puede predecir la ocurrencia de un terremoto, sí es posible reducir significativamente sus efectos destructivos. La estrategia se enfoca en:



Diseño eismorresistente: construcciones e infraestructura capaces de soportar los movimientos telúricos.

construcciones e infraestructura capaces de soportar los movimientos telúricos. Planes de evacuación: rutas claras y protocolos de acción en hogares, oficinas y comunidades.

rutas claras y protocolos de acción en hogares, oficinas y comunidades. Educación comunitaria: programas continuos orientados a la prevención y la autoprotección.

Recomendaciones oficiales durante un temblor

Ante un movimiento sísmico, las autoridades enfatizan la importancia de actuar con calma y seguir estas precauciones básicas:



Busque refugio: ubíquese junto a columnas, paredes internas o debajo de muebles de estructura sólida.

ubíquese junto a columnas, paredes internas o debajo de muebles de estructura sólida. Manténgase lejos: aléjese de ventanas, espejos, vidrios y cualquier objeto colgante que pueda caer.

aléjese de ventanas, espejos, vidrios y cualquier objeto colgante que pueda caer. Evite ascensores: utilice las escaleras solo si es estrictamente necesario para la evacuación después del movimiento inicial.

utilice las escaleras solo si es estrictamente necesario para la evacuación después del movimiento inicial. Zonas costeras: si está en la costa, aléjese del mar y diríjase de inmediato a zonas altas ante el riesgo de tsunami.

si está en la costa, aléjese del mar y diríjase de inmediato a zonas altas ante el riesgo de tsunami. Tecnología de alerta: recuerde activar la alerta de sismos gratuita en teléfonos Android, una herramienta que puede ofrecer valiosos segundos de anticipación para reaccionar.

