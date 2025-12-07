¿Lo sintió? Reportan temblor cerca de Bogotá hoy domingo 7 de diciembre: epicentro y magnitud

Publicidad
Durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre de 2025, Día de las Velitas, se presentó un nuevo temblor a pocos kilómetros de Bogotá. Acorde con lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se registró a las 3:41 de la madrugada y tuvo una profundidad de 149 kilómetros. El epicentro de dicho fenómeno natural fue Lenguazaque, Cundinamarca, un municipio ubicado a hora y media de la capital del país.
Los municipios cercanos en los que se pudo sentir dicho temblor, cuya magnitud fue de 3,2 en la escala de Richter, fueron Bogotá, Tunja o Chocontá. Incluso, algunos usuarios, principalmente quienes no pudieron conciliar el sueño durante la noche, reportaron este fenómeno natural a través de la cuenta oficial del Servicio Geológico Colombiano.
Colombia se encuentra en una zona de intensa y constante actividad sísmica, una condición inherente a su ubicación geográfica privilegiada en el planeta. La principal razón es su pertenencia al Cinturón de Fuego del Pacífico, una inmensa faja planetaria que concentra aproximadamente el 75% de los volcanes y genera cerca del 80% de los sismos más potentes del mundo.
A este factor continental se suma la constante interacción entre placas tectónicas, que mantiene al territorio nacional en una dinámica geológica de alta complejidad. Además, la presencia de importantes fallas geológicas activas —como las de Romeral, Bucaramanga y Murindó— contribuye a la liberación frecuente de energía en forma de movimientos telúricos o temblores.
Aunque la percepción común pueda sugerir un aumento en la cantidad de sismos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) matiza esta idea. La realidad es que no se trata de un incremento sustancial en el número de eventos respecto al pasado, sino de una capacidad de detección mucho más avanzada gracias a las tecnologías de monitoreo actuales. Adicionalmente, el crecimiento poblacional en regiones que antes estaban deshabitadas ha provocado un mayor número de reportes ciudadanos sobre temblores que ahora sí son percibidos por personas.
Actualmente, Colombia opera una robusta red de más de 200 estaciones sismológicas distribuidas estratégicamente, permitiendo el monitoreo ininterrumpido de la actividad. En las últimas tres décadas, esta infraestructura ha logrado registrar cerca de 300.000 eventos, proveyendo información crucial para la evaluación del riesgo sísmico y la planeación de medidas de prevención.
Si bien la ciencia moderna aún no puede predecir la ocurrencia de un terremoto, sí es posible reducir significativamente sus efectos destructivos. La estrategia se enfoca en:
Ante un movimiento sísmico, las autoridades enfatizan la importancia de actuar con calma y seguir estas precauciones básicas:
