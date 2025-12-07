En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GENERAL (R) MORA
RAFAEL ITHIER
BUCARAMANGA
GOLFO DE URABÁ
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Lo sintió? Reportan temblor cerca de Bogotá hoy domingo 7 de diciembre: epicentro y magnitud

¿Lo sintió? Reportan temblor cerca de Bogotá hoy domingo 7 de diciembre: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre el más reciente movimiento telúrico acontecido en Cundinamarca. Esto es lo que se sabe al respecto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Temblor cerca de Bogotá
El sismo se registró a poca distancia de ciudades como Tunja o Bogotá, y pudo sentirse en estos puntos. -
Foto: Servicio Geológico Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad