Gobernador de Antioquia cuestiona a la fiscal por no revivir orden de captura contra ‘Calarcá’

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habló con Noticias Caracol tras el informe de la Unidad Investigativa en la que se dieron a conocer videos desconocidos que dejan en evidencia lo que realmente sucedió en el ataque contra un helicóptero Black Hawk de la Policía en el que murieron 13 uniformados en Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025. (Lea también: Exclusivo: videos desconocidos del ataque de disidencias al helicóptero de la Policía en Amalfi)

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Un uniformado que portaba una cámara go-pro grabó el segundo más impactante de la secuencia: un cilindro bomba que salió del suelo dejando una estela de humo. Su activación abrió un orificio y lanzó fragmentos de tierra por el aire antes de explotar y de destruir el helicóptero. El video se detuvo a las 10:44 a.m., cuando explotó el artefacto.



“¿Cuánto dolor nos hubiésemos evitado?”

El gobernador Rendón expresó que “siente hoy, después de revivir esta situación, casi un año después, la misma frustración que sentimos cuando la fiscal Camargo y Petro dejaron libres a Calarcá, a Chejo, incluso al otro menor de edad, que infortunadamente todos después estuvieron vinculados, no solo en el asesinato de estos 13 policías, sino en lo que fue la destrucción de ese helicóptero de propiedad del gobierno americano”.

“Y aquí tiene que volverse a preguntar uno, ¿cuánto dolor nos hubiésemos evitado si el 23 de julio del 2024 la fiscal Camargo y Petro no hubiesen dado la orden de liberar a estos criminales? ¿Cuánto dolor hubiese evitado el país en su conjunto? Aquí realmente no entiende uno cuál es ese ánimo contemporizador de Petro con Calarcá, de la misma fiscal Camargo con este criminal. Lo que aconteció fue muy grave e, incluso ante los compromisos asumidos por el gobierno de Petro, por él mismo ante el gobierno americano de perseguir el narcotráfico, le han hecho el quite. Uno realmente no sabe, no logra entender qué es lo que sabe Calarcá de este gobierno que prácticamente lo ha arrodillado”, añadió.



El mandatario departamental se preguntó “qué está esperando la fiscal general de la Nación para volver a darle vida a la orden de captura de Calarcá, para poder permitirles a los operadores judiciales que puedan neutralizar a este criminal. ¿O sea que si la fuerza pública se lo vuelve a encontrar tiene que soltarlo? Aquí hay cosas muy graves y realmente es muy lamentable tener que revivir el dolor que nos produjo este hecho y no dejar de pensar en todo lo que nos hubiésemos podido evitar si el 23 de julio del 2024 esos bandidos hubiesen quedado encerrados”.



E insistió: "¿Por qué la fiscal no revive la orden de captura contra Calarcá? ¿Por qué le están haciendo conejo a los gringos? ¿Qué respuesta les dan a ellos frente a la solicitud, frente a la oferta de 5 millones de dólares por este bandido? A nosotros que nos cuenten una de vaqueros, ¿cómo así que la fiscal no le puede activar la orden de captura a Calarcá sin el permiso del presidente? ¿Quién dijo que la Fiscalía General de la Nación depende en este país del presidente de la República?". (Lea también: "Hechos muy graves": fiscal Camargo habla sobre los hallazgos en los archivos secretos de 'Calarcá')



Grave situación de orden público en Briceño

Entretanto, por lo menos 135 personas, es decir, alrededor de 75 familias han salido desplazadas de la zona por amenazadas, según los líderes sociales de la zona, por las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá y, adicionalmente, están quedando en medio de confrontaciones armadas entre el Clan del Golfo y también estas mismas disidencias.

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Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, denunció que “un grupo armado ilegal ordenó la salida forzada de todos sus habitantes del corregimiento de Travesías y posiblemente zonas aledañas. El municipio de Briceño ha vivido en los últimos meses una situación muy tensa en materia de crisis humanitaria, producto no solamente de enfrentamientos, sino de homicidios selectivos, una fuerte presencia ya advertida por parte de diferentes organizaciones sociales sobre presencia de grupos armados ilegales que intentan disputarse el territorio, y esto es sumado a una situación de posiblemente abandono del Estado”.

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