Gobernadores se rebelan contra el decreto de emergencia económica: Minhacienda los convocó a reunión

Un total de 20 gobernadores, tras una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FDN), anunciaron este jueves que no acataran el decreto 1474 de 2025, en el cual el Gobierno Nacional tomó algunas medidas en relación con la emergencia económica. En primer lugar, indicaron que no aplicarán el aumento en el cobro del impuesto para licores y tabaco.

Afirmaron, además, que "estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el Decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia".



"Ha sido unánime la intervención de un documento a la Corte Constitucional para que escuche a los gobernadores sobre los efectos negativos a las finanzas ya los derechos fundamentales. (...) Cada uno de nosotros va a poner una tutela. Y la Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones", aseguró a Noticias Caracol Dilian Francisca Toro, gobernadora de Valle del Cauca. "Esto es un retroceso a lo que habíamos trabajado el año pasado en el Congreso, que era aumentar, dejar la descentralización y que los recursos lleguen a los departamentos", añadió Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.



En un documento también mencionaron que "se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte".



Minhacienda convoca reunión con gobernadores

El Ministerio de Hacienda, por su parte, extendió una invitación a las y los Gobernadores a una mesa de trabajo el lunes 19 de enero a las 8: 00 a.m. en la sala Antonio García Nossa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "con el propósito de aclarar las distintas inquietudes" sobre la emergencia económica, la cual tiene "por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales".

"El Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración por parte de los Departamentos, garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. Las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte", añadió el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que "es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quién tiene esa función, y si ellos dicen que no se acata la ley usurpan las funciones de la Corte Constitucional". Al respecto, los gobernadores mencionaron que "exigen respeto a la institucionalidad que ellos representan. Calificarlos como un 'mal ejemplo' deslegitima su mandato y desconoce la autoridad".

