Gobierno designó al almirante Francisco Cubides como nuevo embajador de Colombia en Indonesia

A pocas semanas del cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional anunció una nueva designación diplomática. Este martes 23 de junio fue confirmado el nombramiento del almirante Francisco Hernando Cubides Granados como embajador de Colombia ante la República de Indonesia.



La decisión se conoce cuando faltan menos de dos meses para la posesión presidencial que, según ha informado la Alcaldía de Bogotá, se realizará en la Plaza de Bolívar. Cubides llega al cargo diplomático tras una extensa trayectoria en las Fuerzas Militares y luego de haber ocupado algunas de las más altas responsabilidades dentro de la institución durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

#Colombia | El Gobierno Nacional designó al almirante Cubides como nuevo embajador de Colombia ante la República de Indonesia. Vea los detalles



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¿Quién es el almirante Francisco Hernando Cubides?

Francisco Hernando Cubides Granados nació en Tunja, Boyacá, el 8 de junio de 1966. A lo largo de su carrera militar alcanzó posiciones de liderazgo tanto en la Armada Nacional como en las Fuerzas Militares de Colombia.

De acuerdo con la información de la Escuela Superior de Guerra, el oficial es graduado del Curso de Estado Mayor y especialista en Seguridad y Defensa Nacional desde 2005. Posteriormente obtuvo una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en 201, además de una maestría en Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos de la American Military University.

Cubides es profesional en Ingeniería Naval y Ciencias Navales de la Escuela Naval Almirante Padilla.



Uno de los aspectos destacados de su trayectoria es que se convirtió en el primer submarinista y buzo maestro de la Armada de Colombia en llegar al Comando General de las Fuerzas Militares, una posición considerada una de las más importantes dentro de la estructura militar del país.



Antes de asumir ese rol, el 12 de agosto de 2022 fue nombrado comandante de la Armada Nacional de Colombia, cargo que desempeñó durante aproximadamente dos años.

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Una carrera marcada por múltiples responsabilidades

La hoja de vida del nuevo embajador incluye una amplia experiencia en cargos operativos, administrativos y académicos dentro de la Armada Nacional.

Entre las responsabilidades que ha ejercido figuran las de comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, jefe de la Jefatura Integral de Educación Naval, director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y comandante de la Flota Naval.

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También se desempeñó como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Caribe, comandante de la Flotilla de Submarinos del Caribe y jefe de la Comisión Inspectora del Proyecto Submarinos 206 A en Alemania.

Su experiencia incluye además funciones como comandante del submarino ARC Intrépido, integrante de la tripulación del emblemático ARC Gloria, supervisor de proyectos especiales de la Jefatura de Planeación Naval y edecán del Vicepresidente de la República, entre otros cargos.

Durante su trayectoria militar, el almirante Cubides ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos.

Entre las distinciones nacionales figuran la Orden de Boyacá en la categoría Gran Oficial, la Orden del Mérito Militar Antonio Nariño en categoría Comendador, la Orden del Mérito Naval Almirante Padilla y la Medalla Militar Fe en la Causa, entre otras.

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También ha sido reconocido con medallas por servicios distinguidos en diferentes especialidades de la Armada, la Infantería de Marina, la Aviación Naval y la Ingeniería Naval.

En el ámbito internacional recibió la Medalla Marina del Brasil, la Cruz Peruana al Mérito Naval y la Medalla Escuela Naval de Chile.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co