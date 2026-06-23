Sneyder Pinilla pide a congresistas de EE. UU. reunión para informar sobre corrupción en Colombia

En una carta dirigida a congresistas estadounidenses, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión (UNGRD) e involucrado en el escándalo de corrupción de esta entidad, manifestó su disposición para aportar información para el gobierno de ese país, relacionada con presuntos hechos de corrupción en Colombia.



En su comunicado, el corrupto procesado les dijo a los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Bernardo Francisco Moreno (Berni Moreno) que “me permito dirigirme a ustedes en mi calidad de testigo y colaborador de la justicia colombiana dentro de las investigaciones relacionadas con el denominado escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado por diversos sectores como uno de los casos de corrupción más relevantes y complejos de la historia reciente de Colombia. El motivo de esta comunicación es manifestar formalmente mi interés en sostener una reunión con ustedes y, por su conducto, con las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos, con el propósito de poner a disposición información, documentos, testimonios y elementos de prueba que considero de alto interés para las autoridades estadounidenses en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a posibles operaciones financieras vinculadas con recursos públicos colombianos”.



"Poseo información que podría resultar relevante para EE. UU.": Sneyder Pinilla

Agregó el condenado por el caso de corrupción de la UNGRD que, “durante mi colaboración con la justicia he tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios y particulares que, a mi juicio, podrían ser de especial interés para el Gobierno de los Estados Unidos, en la medida en que permitirían comprender la dimensión real de una estructura de corrupción que habría operado al interior de importantes entidades del Estado colombiano . Asimismo, poseo información que podría resultar relevante para las autoridades estadounidenses encargadas de evaluar riesgos asociados a corrupción pública, redes de influencia, utilización indebida de recursos estatales, posibles movimientos financieros internacionales y eventuales conductas que comprometan principios de transparencia y buen gobierno que históricamente han sido promovidos por los Estados Unidos en la región”.

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Según el corrupto, “parte de esta información no solo reviste importancia para las investigaciones que actualmente se adelantan en Colombia, sino que también podría ser de gran interés para el Departamento de Estado, el Congreso de los Estados Unidos y las agencias federales competentes, en la medida en que permitiría identificar responsabilidades, conexiones, beneficiarios y mecanismos utilizados para la apropiación indebida de recursos públicos. Mi intención es cooperar plenamente con las instituciones democráticas y con las autoridades nacionales e internacionales encargadas de combatir la corrupción, aportando información verificable, documentada y susceptible de ser contrastada por los canales oficiales correspondientes”.

Finalmente, Pinilla mencionó que, “por la naturaleza , alcance y sensibilidad de la información que estoy dispuesto a compartir, respetuosamente solicito que esta comunicación sea considerada como una manifestación formal de voluntad de cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos . Estoy convencido de que los elementos que puedo aportar son de interés estratégico para las autoridades estadounidenses y pueden contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza ciudadana en las instituciones pública.



El exdirector de la UNGRD solicitó que dicha reunión sea virtual o presencial, “en la fecha y condiciones que ustedes estimen pertinentes”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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