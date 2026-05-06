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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grababan contenido explícito de vecinos menores de edad en Medellín y lo vendían en Estados Unidos

Grababan contenido explícito de vecinos menores de edad en Medellín y lo vendían en Estados Unidos

Las autoridades identificaron a siete personas involucradas en esta red de pornografía infantil. Uno de ellas era un ciudadano mexicano.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Matrimonio infantil: Corte Constitucional tumba artículo que posibilitaba esta unión
Se desconoce el número total de víctimas.
Archivo

Siete personas fueron señaladas de explotación sexual de menores en Medellín. Los involucrados habrían hecho contenido explícito usando a niñas, niños y adolescentes de Antioquia para vender el material grabado a un enlace que tendrían en Estados Unidos.

El caso fue expuesto por la Fiscalía General de la Nación que, en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificó a los involucrados en este nuevo caso y su modo de operar para ganar la confianza de los menores y cometer acceso carnal abusivo, entre otros vejámenes.

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La evidencia compilada por las autoridades muestra que seis de estas personas contactaban a menores de edad que estuvieran en su entorno familiar cercano o, incluso, vecinos del sector donde vivían. Con mentiras, estas personas instrumentalizaban a niños y adolescentes para grabar los contenidos.

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Por otra parte, el ente judicial también señaló a un ciudadano mexicano que residía en Colombia como el séptimo involucrado. El extranjero identificado como Cein Quezada Ríos tenía un modo de operar diferente, pues buscaba a menores de edad en colegios y los convencía de irse a su vivienda para someterlos a vejaciones de carácter sexual; todo a cambio de sumas entre 80.000 y un millón de pesos.
(Le puede interesar: Identifican al hombre que agredió a trabajadora en hotel de Medellín: tenía antecedentes)

Fiscales de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) y CAIVAS de Medellín imputaron a los señalados los delitos de:

  • Demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años
  • Acceso carnal abusivo y uso de menores de edad para la comisión de delitos
  • Acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir
  • Pornografía con menores de 18 años agravada y proxenetismo con menor de edad

Por estos hechos, un juez de control de garantías les impuso a los siete señalados medida de aseguramiento en centro carcelario. Los menores de edad instrumentalizados y sus padres fueron protegidos y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

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Paula Rozo
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