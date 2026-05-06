Grababan contenido explícito de vecinos menores de edad en Medellín y lo vendían en Estados Unidos

Siete personas fueron señaladas de explotación sexual de menores en Medellín. Los involucrados habrían hecho contenido explícito usando a niñas, niños y adolescentes de Antioquia para vender el material grabado a un enlace que tendrían en Estados Unidos.



El caso fue expuesto por la Fiscalía General de la Nación que, en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificó a los involucrados en este nuevo caso y su modo de operar para ganar la confianza de los menores y cometer acceso carnal abusivo, entre otros vejámenes.

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La evidencia compilada por las autoridades muestra que seis de estas personas contactaban a menores de edad que estuvieran en su entorno familiar cercano o, incluso, vecinos del sector donde vivían. Con mentiras, estas personas instrumentalizaban a niños y adolescentes para grabar los contenidos.

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Por otra parte, el ente judicial también señaló a un ciudadano mexicano que residía en Colombia como el séptimo involucrado. El extranjero identificado como Cein Quezada Ríos tenía un modo de operar diferente, pues buscaba a menores de edad en colegios y los convencía de irse a su vivienda para someterlos a vejaciones de carácter sexual; todo a cambio de sumas entre 80.000 y un millón de pesos.

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Fiscales de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) y CAIVAS de Medellín imputaron a los señalados los delitos de:



Demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años

Acceso carnal abusivo y uso de menores de edad para la comisión de delitos

y uso de menores de edad para la comisión de delitos Acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir

Pornografía con menores de 18 años agravada y proxenetismo con menor de edad

Por estos hechos, un juez de control de garantías les impuso a los siete señalados medida de aseguramiento en centro carcelario. Los menores de edad instrumentalizados y sus padres fueron protegidos y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

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Paula Rozo

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