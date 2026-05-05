Identifican al hombre que agredió a trabajadora en hotel de Medellín: tenía antecedentes

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, habló en entrevista con Noticias Caracol sobre el caso de la trabajadora de hotel que fue brutalmente agredida por un huésped en un establecimiento de la ciudad, hecho que ha generado indignación tras conocerse a través de un video difundido en redes sociales. En entrevista con Noticias Caracol, el funcionario entregó detalles clave sobre la identidad del agresor, el estado de la víctima y el avance del proceso judicial.



Según confirmó el secretario, el responsable del ataque fue identificado como José Abelardo Rosa Moncada, un ciudadano colombiano de 38 años, oriundo de Cundinamarca. De esta manera, se descartó la versión inicial que circuló en redes sociales en la que se señalaba que el implicado sería un turista extranjero. El hombre se encontraba hospedado en el hotel Plaza Mayor 44 por razones que aún no han sido establecidas por las autoridades.



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Sobre la víctima, una mujer de 23 años que trabajaba en el lugar, Villa indicó que fue atendida por Medicina Legal, donde recibió una incapacidad de 10 días debido a las lesiones ocasionadas durante la agresión.

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El funcionario detalló además el acompañamiento institucional brindado en el proceso: “se le acompañó para interponer la denuncia... hemos hablado con la madre de esta mujer y hemos tratado de que todos estos elementos sean aportados por parte de la policía judicial a la hora de llevar este proceso a judicialización”.

El ataque ocurrió luego de que la trabajadora se negara a ingresar a la habitación del huésped, quien le habría hecho una propuesta indebida. Horas después, el hombre descendió hasta la recepción del hotel y la agredió físicamente en repetidas ocasiones. Las imágenes de las cámaras de seguridad evidencian la violencia del hecho, en el que la mujer fue golpeada hasta caer al suelo, logrando posteriormente escapar del agresor.



Un indignante hecho de agresión se presentó en las últimas horas en Medellín. Un turista que se alojaba en un hotel golpeó brutalmente a una de las trabajadoras de la recepción. El sujeto fue capturado.



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El secretario también confirmó que el hombre fue capturado en flagrancia gracias a la rápida reacción de una patrulla de la Policía que se encontraba pasando cerca del lugar. No obstante, explicó que antes de su judicialización, el agresor tuvo que ser trasladado a un centro médico. “Se autolesionó argumentando que había estado en algunas condiciones donde su conciencia estaba de cierta manera alterada por haber consumido ciertas sustancias o por algunos problemas psiquiátricos”, señaló.

Tras su captura, las autoridades verificaron los antecedentes del implicado y establecieron que ya contaba con historial judicial, un elemento que será tenido en cuenta dentro del proceso que avanza en su contra. En ese sentido, el secretario de Seguridad fue enfático al señalar: “esperemos que enfrente con todo el rigor y el peso de la ley ante la justicia”.

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En medio de la gravedad del caso, el funcionario también hizo un llamado a fortalecer las medidas de seguridad en establecimientos de hospedaje. Subrayó la importancia de contar con sistemas de videovigilancia no solo en los accesos, sino también en zonas internas como pasillos, así como mantener registros adecuados de las personas que ingresan.

"Lo importante en estas ocasiones, insisto, es que los lugares cuenten con herramientas tecnológicas de videovigilancia... adicionalmente los registros que hacen en estos hoteles, cualquier persona que entre quede debidamente registrada y ojalá tener personal de vigilancia, pero si no, poder estar articulado con la policía correspondiente de cada uno de los cuadrantes”, explicó.

Villa también resaltó la reacción de la víctima durante el ataque, destacando su resistencia frente a la situación. “lo tenemos que reconocer, se resistió ante la indecorosa sugestión de este hombre cuando le dice que ingrese a la habitación para tener relaciones con ella”, afirmó.

Finalmente, reiteró la postura de las autoridades frente a este tipo de hechos, subrayando que en la ciudad existe una política clara frente a la violencia de género. “hay una política de cero tolerancia contra cualquiera que crea que pueda agredir o abusar de las mujeres y que nada les va a pasar, los estamos llevando a la justicia”, concluyó.

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El caso continúa en proceso de judicialización mientras la víctima se recupera de las lesiones sufridas y recibe acompañamiento institucional. Entretanto, el pronunciamiento de las autoridades busca enviar un mensaje contundente frente a este tipo de agresiones y reforzar las acciones para prevenir nuevos hechos de violencia en espacios turísticos y de recreación como hoteles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co