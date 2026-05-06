ONU, Fiscalía y Corte Suprema piden liberación de agentes del CTI y policías secuestrados por ELN

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia hicieron un nuevo llamado para pedir la liberación y respetar la vida de dos agentes del CTI y dos policías que están secuestrados por el ELN desde mediados del año pasado, en el departamento de Arauca. El 29 de abril de 2026, se conocieron pruebas de supervivencia de los dos agentes por medio de videos enviados por el grupo armado ilegal.

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Los secuestrados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía retenidos por el ELN en mayo del 2025. Además, está el patrullero de la Policía Jordi Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia Dijín de Bogotá, retenidos el 20 de julio del año pasado en la misma zona.

En un comunicado, la Fiscalía y la Corte agradecieron "a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos". Asimismo, reiteraron que la libertad de los funcionarios serían una "muestra de voluntad de paz" por parte de esa organización ilegal armada.



"El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país", añadió el comunicado.



La ONU Derechos Humanos Colombia, por su parte, escribió en su cuenta de X que "urge al ELN la libertad inmediata y sin condiciones, respetando la vida y los derechos humanos" de los uniformados. Añadió que "rechaza categóricamente la privación arbitraria de la libertad, nombre que se le da a este tipo de secuestro en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".



La prueba de supervivencia de secuestrados por el ELN

En abril de este año, el ELN publicó unos videos de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López. En los clips, le hicieron un llamado al gobierno de Gustavo Petro por su libertad. Cabe resaltar que sus declaraciones pudieron ser alteradas por el grupo armado. "Me siento defraudado por el Gobierno Nacional", afirmaba Pacheco.

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"Al Presidente le solicitó por favor, y al Gobierno Nacional. Le quiero dar las gracias a la fiscal general de la Nación por los avances que ha hecho, ella ya terminó con lo que le responde, señor Presidente de la República con los acuerdos que estaban", decía López.

LAURA VALENTINA MERCADO

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