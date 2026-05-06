En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
MINA SUTATUSA
ACCIDENTE MONSTER TRUCK
HANTAVIRUS
MET GALA 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ONU, Fiscalía y Corte Suprema piden liberación de agentes del CTI y policías secuestrados por ELN

ONU, Fiscalía y Corte Suprema piden liberación de agentes del CTI y policías secuestrados por ELN

Dos agentes del CTI de la Fiscalía y dos policías fueron secuestrados en Arauca a mediados del año pasado. El ELN ha publicado pruebas de su supervivencia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 6 de may, 2026
Comparta en:
Secuestrados por el ELN.
Secuestrados por el ELN.
Redes sociales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia hicieron un nuevo llamado para pedir la liberación y respetar la vida de dos agentes del CTI y dos policías que están secuestrados por el ELN desde mediados del año pasado, en el departamento de Arauca. El 29 de abril de 2026, se conocieron pruebas de supervivencia de los dos agentes por medio de videos enviados por el grupo armado ilegal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los secuestrados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía retenidos por el ELN en mayo del 2025. Además, está el patrullero de la Policía Jordi Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia Dijín de Bogotá, retenidos el 20 de julio del año pasado en la misma zona.

Últimas Noticias

  1. Enfrentamiento entre estudiantes de la U Pedagógica y vigilantes de TransMilenio
    Enfrentamiento entre estudiantes de la U Pedagógica y vigilantes de TransMilenio -
    Tomada de X: @HelberthChoach1
    BOGOTÁ

    VIDEO | Así fue el enfrentamiento entre estudiantes de la U Pedagógica y vigilantes de TransMilenio

  2. Cayó alias Media Vaca, emisario de alias Calarcá señalado de reclutar jóvenes y niños en Chía
    Archivo Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Cayó alias Media Vaca, emisario de alias Calarcá señalado de reclutar jóvenes y niños en Chía

En un comunicado, la Fiscalía y la Corte agradecieron "a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos". Asimismo, reiteraron que la libertad de los funcionarios serían una "muestra de voluntad de paz" por parte de esa organización ilegal armada.

"El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país", añadió el comunicado.

La ONU Derechos Humanos Colombia, por su parte, escribió en su cuenta de X que "urge al ELN la libertad inmediata y sin condiciones, respetando la vida y los derechos humanos" de los uniformados. Añadió que "rechaza categóricamente la privación arbitraria de la libertad, nombre que se le da a este tipo de secuestro en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

La prueba de supervivencia de secuestrados por el ELN

En abril de este año, el ELN publicó unos videos de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López. En los clips, le hicieron un llamado al gobierno de Gustavo Petro por su libertad. Cabe resaltar que sus declaraciones pudieron ser alteradas por el grupo armado. "Me siento defraudado por el Gobierno Nacional", afirmaba Pacheco.

Publicidad

"Al Presidente le solicitó por favor, y al Gobierno Nacional. Le quiero dar las gracias a la fiscal general de la Nación por los avances que ha hecho, ella ya terminó con lo que le responde, señor Presidente de la República con los acuerdos que estaban", decía López.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Secuestros

ELN

ONU

Fiscalía General de la Nación

Corte Suprema de Justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad