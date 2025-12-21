Grave incendio en Bucaramanga dejó locales destruidos: "Todo el mundo se estaba asfixiando"

Un incendio de grandes proporciones se presentó en la mañana de este domingo 21 de diciembre, en el centro de Bucaramanga, capital de Santander. La conflagración empezó en un local de la carrera 16, entre calle 36 y 35, y se fue expandiendo hacia otros establecimientos comerciales, afectando tiendas de ropa, juguetes, entre otros objetos. Los afectados dicen que hubo pérdidas millonarias.

Los comerciantes presentes en la emergencia vivieron momentos de pánico porque, según contaron, el humo empezó a salir de un momento a otro. "Se extendió toda la nubarada de candela para todos los locales, pero gracias a toda la ayuda de los vendedores ambulantes, logramos abrir los portones, tumbar los candados y abrir", dijo José Bravo, uno de los testigos.

"Me quité la camisa y me metí a ayudar a sacar las cosas. Todo el mundo se estaba asfixiando y lo que primero pensamos fue sacar a la patrona que estaba allá metida llorando. Entonces la sacamos y después sí sacamos todo", indicó Janner Torres, otro testigos. Los locales estaban llenos de ropa para vender en esta temporada navideña "Estos días, de aquí al 24, son los mejores del año", dijo una de las comerciantes.



A pesar de la rápida reacción de las autoridades, algunos locales quedaron reducidos a cenizas. "Debimos buscar local por local en dónde se había generado el incendio. Encontramos el foco y lo controlamos. Sin embargo, el humo y el polvo del extintor que se utilizó en este incendio afectó a varias personas y afectó a varios locales", aseguró Edgar Ochoa, teniente de Bomberos de Bucaramanga.



En medio de la emergencia, la Policía reforzó la seguridad en la zona debido a que delincuentes intentaron robar parte de la mercancía que lograron rescatar de los locales. "Llegaron cantidad de sujetos bregándose a quedarse esos locales comerciales y gracias al trabajo oportuno de la Policía se evitó que estos locales pudieran tener un mayor daño", indicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La alcaldía de la ciudad ofreció reubicar a los comerciantes afectados en parques para que puedan vender la mercancía que les quedó. "Vamos a ubicar en parques, en puntos estratégicos, a estos 12 comerciantes que fueron afectados, para que puedan llevar allí de manera transitoria cada uno de sus productos, y toda Bucaramanga solidaria y unida los vamos a estar apoyando", dijo Crstian Portilla, alcalde de Bucaramanga. Las autoridades investigan las causas de la conflagración. Sin embargo, como primera hipótesis se indica que pudo ser un corto circuito.

