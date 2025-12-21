En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave incendio en Bucaramanga dejó locales destruidos: "Todo el mundo se estaba asfixiando"

Grave incendio en Bucaramanga dejó locales destruidos: "Todo el mundo se estaba asfixiando"

Los comerciantes presentes en la emergencia vivieron momentos de pánico, y dicen que la emergencia dejó pérdidas millonarias en medio de la temporada navideña.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Incendio en Bucaramanga.
Incendio en Bucaramanga.
Redes sociales / Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad