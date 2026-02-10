En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Video| Grave accidente en Alto de la Línea deja un muerto: tractocamión arrolló varios vehículos

Video| Grave accidente en Alto de la Línea deja un muerto: tractocamión arrolló varios vehículos

En cámaras de seguridad quedó grabado cómo el tractocamión chocó contra otros vehículos de carga pesada, cerca al municipio de Cajamarca. Al parecer, el automotor se quedó sin frenos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 10 de feb, 2026
Accidente en el Alto de la la Línea.
Accidente en el Alto de la la Línea.
Redes sociales

Sobre el Alto de la Línea, en la vía que conecta los municipios de Calarcá y Cajamarca, en el departamento de Tolima, se presentó un grave accidente durante la noche del lunes 9 de febrero que dejó una persona muerta. Según quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, al parecer, el conductor de un tractocamión perdió el control y arrolló a varios vehículos, incluyendo otro tractocamión cisterna, un camión tipo turbo y dos motocicletas.

Los vehículos quedaron con importantes daños tras el choque, el cual, según la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, se presentó hacia las 8:50 p. m., en el kilómetro 36+000 de la vía. De acuerdo con Invías, el siniestro vial se presentó en el sector Itaic, donde se cerró el corredor mientras se hacían las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar se dice que la mayoría de conductores resultados ilesos; sin embargo, la colisión dejó un hombre muerto: Leonardo Figueredo.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre los hechos y escribió en su cuenta de X lo siguiente: "Lo ocurrido hace unas horas en la vía La Línea nos recuerda la importancia de viajar con la mayor responsabilidad. Lamento que situaciones como esta sigan presentándose y espero una pronta recuperación para las personas lesionadas. Desde el sector Transporte hacemos un llamado a revisar los vehículos, conducir con precaución y acatar siempre las recomendaciones de las autoridades".

Noticia en desarrollo...

