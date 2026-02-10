Video| Grave accidente en Alto de la Línea deja un muerto: tractocamión arrolló varios vehículos

Sobre el Alto de la Línea, en la vía que conecta los municipios de Calarcá y Cajamarca, en el departamento de Tolima, se presentó un grave accidente durante la noche del lunes 9 de febrero que dejó una persona muerta. Según quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, al parecer, el conductor de un tractocamión perdió el control y arrolló a varios vehículos, incluyendo otro tractocamión cisterna, un camión tipo turbo y dos motocicletas.

Los vehículos quedaron con importantes daños tras el choque, el cual, según la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, se presentó hacia las 8:50 p. m., en el kilómetro 36+000 de la vía. De acuerdo con Invías, el siniestro vial se presentó en el sector Itaic, donde se cerró el corredor mientras se hacían las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar se dice que la mayoría de conductores resultados ilesos; sin embargo, la colisión dejó un hombre muerto: Leonardo Figueredo.



Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre los hechos y escribió en su cuenta de X lo siguiente: "Lo ocurrido hace unas horas en la vía La Línea nos recuerda la importancia de viajar con la mayor responsabilidad. Lamento que situaciones como esta sigan presentándose y espero una pronta recuperación para las personas lesionadas. Desde el sector Transporte hacemos un llamado a revisar los vehículos, conducir con precaución y acatar siempre las recomendaciones de las autoridades".



A esta hora se encuentra cerrada la movilidad vía Calarcá - Cajamarca, y viceversa,por tremendo accident3 en el sector del Itaic, de un tractocamión y varios vehículos y motos. Al momento no se tiene conocimiento de cuántos lesionad0s. pic.twitter.com/64DCihjTkT — REPORTEROS DE LA LINEA OFICIAL (@REPORTEROSLinea) February 10, 2026

