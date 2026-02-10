Dramáticos testimonios por emergencia en Córdoba tras inundación sin precedentes: "Muy angustiante"

El departamento de Córdoba atraviesa una crisis humanitaria de magnitudes históricas tras el desbordamiento de varios ríos, provocado por las incesantes lluvias que no dan tregua a la región. Hasta el momento, el censo de afectados supera las 50.000 familias, muchas de las cuales han perdido la totalidad de sus pertenencias y han sido desplazadas de sus hogares.

En la capital, Montería, el panorama es desolador. Barrios como Vallejo y El Dorado se encuentran bajo el agua, con niveles que superan el metro de altura y cubren gran parte de las fachadas de las viviendas. Los residentes, sumidos en la incertidumbre y el miedo, han pasado noches enteras sin dormir, intentando rescatar lo poco que el agua no ha destruido.



Los duros testimonios de los habitantes

Uno de los testimonios recogidos en la zona refleja la desesperación de la comunidad: "La verdad que es muy angustiante especialmente porque hay casas de familias que quedaron completamente tapadas no pudieron rescatar absolutamente nada". El olor en los sectores inundados, tras nueve días de emergencia, es ya insoportable, mientras los muebles sumergidos comienzan a descomponerse dentro de las casas declaradas en pérdida total.



La situación es aún más crítica en la zona rural, específicamente en corregimientos como Martinica. Allí, los habitantes se ven obligados a caminar con el agua al pecho o incluso a nadar para desplazarse. Un habitante de Martinica describe la magnitud de las pérdidas materiales: "Aquí prácticamente la mayor parte de la población ha perdido todo, lo que es ventilador... los que tienen sus televisores, sus enfriadores, sus neveras". A esto se suma una crisis sanitaria incipiente, pues el mismo poblador relata que "hay muchos que tenemos gripa... otros que ya tienen daño en el estómago".



En los municipios de Cereté, San Pelayo y Lorica, el aumento del nivel del río Sinú también ha causado estragos en las comunidades rurales. Una de las damnificadas de estas zonas expresó el dolor de abandonar su hogar: "Es duro uno dejar sus cosas, de que uno regrese y no encuentre nada con tanto sacrificio que uno consigue las cosas. Es duro, pero lo primordial es la vida".

Ante la magnitud del desastre, las autoridades han dispuesto de 17 albergues temporales gestionados por la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba. En estos puntos, los evacuados reciben asistencia básica, como colchonetas, sábanas y útiles de aseo. Una de las beneficiarias manifestó su gratitud en medio de la tragedia: "Nos han traído la colchoneta por ejemplo... las sábanas... útiles de aseos. Entonces sí muy agradecida".

La infraestructura también se ha visto golpeada, destacando el colapso de un puente en la vía que conecta Montería con Arboletes, lo que mantiene el paso restringido. Por otro lado, la empresa Urrá ha informado que incrementará de manera controlada las descargas al río Sinú debido al aumento del caudal en el embalse de la central hidroeléctrica, lo que mantiene en alerta máxima a las poblaciones ribereñas.

Mientras los organismos de socorro como la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y el Ejército Nacional trabajan en la evacuación y entrega de ayudas, los cordobeses permanecen a la espera de que el nivel del agua baje para intentar reconstruir sus vidas, en medio de un escenario que sigue siendo de total incertidumbre.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.