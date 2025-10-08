En vivo
COLOMBIA  / Guardianes del Inpec podrán portar armas de uso personal fuera de las cárceles

Guardianes del Inpec podrán portar armas de uso personal fuera de las cárceles

La entidad informó que adelanta gestiones ante el Comando General de las Fuerzas Militares para que los permisos de porte otorgados a los funcionarios penitenciarios cuenten con esa excepción especial. Se hará una feria para adquisición de armamento.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 8 de oct, 2025
