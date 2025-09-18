Habla amiga de Gabriela Trejos, joven asesinada en Buga: "La tocamos para ver si estaba bien"

Continúa la conmoción en Buga, Valle del Cauca, por el asesinato de Gabriela Trejos, hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga Marcos Trejos el pasado 15 de septiembre. La joven de 23 años fue víctima de un ataque sicarial que, al parecer, no iba dirigido a ella sino a un amigo con el que ella se encontraba.

Las investigaciones ya han revelado lo que podría ser la primera hipótesis del caso. Según los indicios, todo habría sido producto de una lamentable confusión: el ataque que sufrió la joven no estaba dirigido hacia ella, sino hacia otra persona que se encontraba cerca en el momento del tiroteo. “Al parecer esta acción no iba dirigida contra la víctima sino en contra del hombre que la estaba acompañando, que en medio del ataque resultó con lesiones muy pequeñas”, manifestó el teniente coronel Rubén Darío Gaitán, comandante del distrito de Policía de Buga.

La Policía indicó que en este caso “se dispuso un grupo especial de investigación para avanzar en la recolección de pruebas y testimonios que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio”,



La víctima caminaba junto con un amigo por las calles del barrio La Merced cuando un sicario le disparó a los dos, asesinándola a ella y causándole graves heridas a su acompañante.

#Colombia | Autoridades del Valle investigan el homicidio de Gabriela Trejos, hija del expresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buga.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/RB1ViNPSbW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 16, 2025

Así reconocieron el cuerpo sin vida de Gabriela Trejos

Una amiga de Gabriela narró cómo fueron los hechos y cómo se encontró con el cuerpo inerte de la víctima. “Me subí a la moto y solamente escuché los disparos y mi reacción fue acelerar para esconderme en la esquina de ahí de esa calle y solo me preocupé por Gabriela y por mi otra amiga María del Mar. Las llamé. Incluso, en ese mismo momento no me contestaron y lo que se me ocurrió fue devolverme. Cuando me devolví, todos estaban escondidos, no había visto ni siquiera dónde estaba Gabi, dónde estaba María del Mar”, dijo Isabella Martínez en Telepacífico.

Agregó que de la muerte de Gabriela Trejos “ya me di cuenta fue cuando otro amigo la vio tirada y dijo que ‘es Gabriela’ y la reacción de nosotras simplemente fue ir como a tocarla a ver si estaba bien”.

El papá de Gabriela también se pronunció sobre su asesinato y mencionó que su hija “era la persona más maravillosa del mundo. Buena amiga, se destacaba por tener una personalidad arrolladora y así lo he sentido en estos instantes”.

Por último, a través de un comunicado, la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buga señaló que “lamentamos profundamente el fallecimiento de Gabriela Trejos, hija de Marco Holmes Trejos Medina, expresidente de nuestra Junta Directiva. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, allegados y amigos, y los acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de duelo. Deseamos que encuentren paz y fortaleza para sobrellevar esta pérdida irreparable”.

