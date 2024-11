Habla hijo que halló a mamá, habitante de calle, en Cúcuta: "La había visto, pero no la reconocía"

"Yo antes la había visto, pero, por su condición, no la reconocía". Eso señala, aún impactado, Andrés Leonardo Pacheco. Y cómo no si el martes pasado, gracias a un verdadero milagro, se reencontró con su mamá.Doña María era la habitante de calle a la que tantas veces se había topado en el Parque Lineal de Cúcuta .

Pasaron 20 largos años desde que Andrés Leonardo y su madre perdieron contacto. La mujer se separó del esposo y este se llevó a su hijo para Venezuela. "Mi papá nos cortó toda comunicación con ella desde que nos fuimos. Todo ese tiempo siempre nos cortó la comunicación", subrayó el joven, en diálogo con Noticias Caracol en vivo .

El hijo, sin embargo, jamás olvidó a su mamá. La recordaba constantemente y hace cerca de cinco años, al volver a Cúcuta, empezó a buscarla con mayor intensidad. Se la preguntó a vecinos y conocidos, pero nadie le dio razón. Algunos solo le indicaban que, quizá, podría estar en la mendicidad.

"De tanto buscar, ya había perdido un poco la esperanza, pero ayer (12 de noviembre) se acercó un muchacho (habitante de calle) a pedirme unas monedas y un cigarrillo, y yo se los di. Y el muchacho, en broma, me dijo: 'Ahí está su mamá, se parecen'. Y se fue. Yo me puse a pensar, me senté con la señora y hablé con ella. Le di unas moneditas y, cuando comenzamos a hablar, supe que era mi mamá. No la reconocí al principio porque fueron 20 años. Yo me fui cuando estaba niño y ya tengo 32".

Doña María, habitante de calle en Cúcuta, antes de ser encontrada por su hijo Andrés Leonardo - Noticias Caracol

¿Cómo se reconocieron la madre habitante de calle y su hijo?

Andrés Leonardo reveló que, además de un lunar que comparten, la forma de sus cachetes fue clave para identificarse y reconfirmar que eran madre e hijo. El tiempo borra muchas cosas, pero jamás esas señales tan íntimas y llenas de amor.

"Cuando el muchacho me dijo que ahí está su mamá, porque nos parecemos en los cachetes, yo me siento al lado de ella. Empiezo a hablar y me empiezo a dar cuenta por unos lunares. Cuando yo le veo los lunares, me dice: 'Tú tienes un lunar igual que el mío, yo lo tengo aquí en el mentón'. Y de una vez supe que ella era mi mamá, porque mi mamá siempre ha tenido ese lunar. Y ella me lo recalcó, que lo tenía ahí, y yo lo tengo en la sien. Y de una vez ahí me di cuenta".

Lo más curioso, si se le puede calificar así, es que Andrés Leonardo se había cruzado con doña María sin saber que esa habitante de calle encorvada, cubierta de trapos y botellas plásticas, cuyo rostro estaba cubierto con una gran melena y que se sostenía de un palo, era la mujer que le dio la vida.

"Yo trabajo en el centro y donde la encontré fue en un parque que queda en el centro, pero, como estaba en esas condiciones, pues no la había reconocido. Cuando yo dejé de verla, era una mujer gordita, tenía una tiendita, normal. Ya la había visto como en una o dos oportunidades mi esposa, pero en realidad no la reconocimos en ningún momento", indicó en la charla con Noticias Caracol en vivo.

Andrés Leonardo ayudó a su madre a bañarse y asearse. Cortesía

¿Por qué doña María era habitante de calle?

Sobre cómo la señora terminó durmiendo en el Parque Lineal de Cúcuta, su hijo explicó lo siguiente: "Unos vecinos dijeron que se había mudado para otra casa que iba a comprar. Me dirigí hasta donde me dijeron y ahí los vecinos me cuentan que sí, que ese lote precisamente es de ella, pero que se quemó, que hubo un incendio que le quemó la casita. Y, a raíz de eso, ella me contó ayer que quedó como traumada y quedó en la calle, y ahí empezó la vida en la calle".

Andrés Leonardo reveló que su hermano mayor, Jairo Pacheco, no se ha enterado del reencuentro. Él, que se quedó con doña María tras la separación, se fue luego a vivir a Medellín. "No sabe que la he encontrado. Ya le dejé mensaje, pero no me ha respondido. Como trabaja en una empresa, le dan permiso cada cuatro días. No ha visto el WhatsApp".

Este hijo hoy no se cambia por nadie. Recuperó a la mamá que perdió hace dos décadas y no está dispuesto a alejarse jamás. "Muy contento y feliz de tener otra vez a mi madre, de saber que está bien, y ahora a luchar por ella y salir adelante", concluyó en Noticias Caracol.