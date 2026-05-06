Habla interventor de Nueva EPS sobre muerte de bebé indígena con tos ferina: "Deben responder"

La muerte de un bebé indígena por tos ferina volvió a encender las alarmas sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. El caso, ocurrido tras un complejo recorrido médico entre Santander, Boyacá y Arauca, abrió un nuevo debate sobre las fallas en la atención primaria, la vacunación y la operación de las EPS en regiones apartadas del país.



En medio de la controversia, el interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, se habló en entrevista con Noticias Caracol sobre lo ocurrido con el menor y reconoció que "yo no creo que exista una circunstancia de negligencia", pero señaló que hay fallas en los procesos de atención y vacunación dentro de la comunidad indígena U’wa, aunque aseguró que ya se adelantan correctivos para responder ante la justicia.

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Según explicó el funcionario en entrevista con Noticias Caracol, el brote de tos ferina fue identificado desde febrero de este año en un resguardo ubicado en la cordillera oriental, entre los límites de Santander, Boyacá, Arauca y Norte de Santander.



El caso del menor indígena

De acuerdo con Ospina, tras detectarse los primeros casos se activó un cerco epidemiológico y jornadas de vacunación para intentar contener la enfermedad. Sin embargo, uno de los niños afectados desarrolló complicaciones severas.

“Desarrolla la enfermedad y es atendido en el hospital de Cubará. Posteriormente él es trasladado a la institución de salud de Sararé, en Arauca, donde desafortunadamente fallece”, afirmó.



El menor inicialmente recibió atención con medicina ancestral dentro del resguardo, pero ante el deterioro de su salud tuvo que ser remitido primero a Boyacá y luego a Arauca, donde finalmente murió.



El caso generó fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad indígena, que denunció dificultades para acceder a la atención médica y largos desplazamientos para recibir asistencia. Según los testimonios conocidos, algunas familias deben caminar durante horas por trochas y cruzar ríos para llegar a centros médicos.

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"Ocurre porque se trata de un resguardo ubicado en un territorio alejado, donde actualmente hay una transición sobre quién debe asumir las funciones de atención primaria. Además, cuando niños no vacunados contraen una enfermedad como la tos ferina, la letalidad es alta y las posibilidades de supervivencia se reducen considerablemente”, explicó Jorge Iván Ospina.



“Hubo incumplimiento”

Durante la entrevista, el interventor de Nueva EPS descartó hablar de negligencia directa, pero sí reconoció fallas en la atención primaria y en los procesos de inmunización.

“Un incumplimiento en los procesos de vacunación y atención primaria para estas comunidades indígenas tan alejadas”, aseguró.

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Además, señaló que el prestador encargado de atender a la comunidad deberá responder ante las autoridades correspondientes si se comprueba que recibió pagos sin cumplir adecuadamente las labores contratadas.

“Quien debió adelantar estos procesos de atención primaria y quienes tenían contrato con la Nueva EPS deben responder ante la justicia”, sostuvo.

Ospina también explicó que existe una dificultad adicional relacionada con la articulación entre la medicina tradicional indígena y la medicina occidental, situación que, según dijo, debe trabajarse de manera conjunta para evitar nuevas tragedias.

El funcionario insistió en que la tos ferina puede ser especialmente grave en menores no vacunados, debido a la alta letalidad de la enfermedad. “Un niño siempre debe estar vacunado para evitar enfermedades tan difíciles de tratar como lo es la tos ferina”, afirmó.

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La situación ocurre mientras el país enfrenta nuevas alertas por enfermedades respiratorias y en medio de cuestionamientos sobre las coberturas de vacunación en zonas apartadas.



El panorama del sistema de salud en Colombia

El caso del bebé indígena se suma a la creciente preocupación por la situación financiera de varias clínicas y hospitales del país, que han advertido dificultades para seguir operando por las deudas acumuladas de las EPS.

En Bogotá, por ejemplo, la Clínica Juan N. Corpas informó recientemente que solo mantiene habilitadas cuatro camas de cuidados intensivos debido a problemas económicos. Además, varias sedes de la Clínica Medical suspendieron servicios por falta de pagos.

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Frente a este panorama, Ospina aseguró que Nueva EPS atraviesa un proceso de reorganización financiera y defendió que existen recursos para responder a las obligaciones del sistema.

“Todavía tenemos de presupuesto para el 2026 más de 15 billones de pesos orientados a la red de servicios que le presta atención a Nueva EPS”, afirmó.

El interventor reconoció que algunos prestadores han comenzado a restringir servicios por retrasos en los pagos, aunque insistió en que cerrar puertas en salud “no debe ocurrir”.



Debate por la atención en regiones apartadas

Uno de los puntos más llamativos de las declaraciones del interventor estuvo relacionado con la llamada “territorialización” del sistema de salud, mecanismo que, según explicó, permitiría concentrar la atención por regiones y mejorar los procesos preventivos.

Incluso, aseguró que casos como el del menor indígena podrían evitarse con una atención primaria más robusta y organizada territorialmente.

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“Un niño fallezca y que un niño indígena fallezca nos está explicando lo difícil que es cuando no se tiene territorialización a la hora de adelantar la acción”, señaló.

Mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido, el caso sigue generando preguntas sobre las condiciones de atención médica en Colombia, así como sobre la capacidad del sistema de salud para responder en territorios alejados del país.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co