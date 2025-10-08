En vivo
COLOMBIA

Hacer réplica del Tesoro Quimbaya con 42 kilos de oro incautado, propone el presidente Petro

Los lingotes están avaluados en más de 20 mil millones de pesos. El Gobierno nacional pidió en 2024 a España la devolución de las piezas. Otra parte de este tesoro se encuentra en Estados Unidos.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 8 de oct, 2025
Petro propone hacer réplica del Tesoro Quimbaya con 42 kilos de oro incautado
AFP/Comandante general de las FF. MM.

