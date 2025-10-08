En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Migración Colombia no permitió ingreso de extranjero en Medellín: equipaje con elementos extraños

Migración Colombia no permitió ingreso de extranjero en Medellín: equipaje con elementos extraños

Migración Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, inadmitió en el aeropuerto internacional José María Córdova a ciudadano estadounidense que no supo responder a la razón de su visita a Medellín y que llevaba juguetes eróticos y elementos extraños en su equipaje.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
El ciudadano estadounidense no supo explicar la razón de su visita a Colombia.
Migración Colombia

