En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Polémica por mujeres en silla de ruedas a las que Wingo negó abordaje: Mintransporte tomó decisiones

Polémica por mujeres en silla de ruedas a las que Wingo negó abordaje: Mintransporte tomó decisiones

La ministra dijo que "el transporte no puede ser un privilegio, es un derecho. Las mujeres que hoy alzaron su voz merecen respeto y garantías para ejercer su movilidad en igualdad de condiciones".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Las decisiones de Mintransporte con Wingo tras negar a mujeres con sillas de ruedas viajar en avión
"Nosotras somos muy independientes, viajamos solas", dijeron las afectadas -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad