Tragedia en Antioquia: criminal asesina a médico con arma cortopunzante frente a un hospital

Las autoridades de Antioquia investigan el asesinato con arma cortopunzante de un médico radiólogo, identificado como Ricardo León Cuartas. Los hechos sucedieron en el municipio de Frontino, occidente del departamento.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la Policía Nacional, un hombre entró bastante aireado al hospital María Antonia Toro de Elejalde y con arma cortopunzante intimidó al personal médico y las personas que se encontraban alrededor.

Después, el sujeto salió del hospital y comenzó a vandalizar el vehículo del Ricardo León Cuartas, quien presenció cómo su carro estaba siendo atacado y cuando fue a reclamar el hombre con el cuchillo lo agredió, quitándole la vida.



Diego Goez, gerente del Hospital María Antonia Toro de Elejalde, explicó que “hemos decidido suspende todos los servicios ambulatorios y de consulta externa por motivos de luto institucional y esto relacionado a la sensible pérdida de nuestro gran amigo y compañero de trabajo Ricardo Cuartas, tecnólogo de rayos x que prestaba su servicio a la institución y a la comunidad frontineña. Nos unimos como entidad hospitalaria y como administración municipal lamentando esta pérdida y rogando a Dios mucha fortaleza para su familia. Estos hechos están siendo objeto de investigación por las autoridades competentes, que determinarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron. Estos hechos no se presentaron en el marco del ejercicio misional de la prestación de servicios de salud que hoy brinda el hospital en el municipio de Frontino”.



"Hacemos un llamado para reflexionar": Hospital María Antonia Toro de Elejalde

En un comunicado, el hospital manifestó que “rechazamos de manera contundente el maltrato verbal y físico que, lamentablemente, a veces se presenta hacia el personal del área de la salud. Estos profesionales trabajan incansablemente las 24 horas en la noble labor de salvar vidas y merecen nuestro respeto y apoyo. Comprendemos que el área de urgencias puede generar preocupación y tensión entre los familiares y usuarios atendidos; sin embargo, es fundamental recordar que el respeto y la empatía son esenciales en estos momentos difíciles. Los hechos de agresión no solo afectan a quienes los reciben, sino que también ponen en riesgo la atención a los pacientes”.

Agregó el anuncio institucional que “hacemos un llamado a la comunidad para reflexionar sobre la importancia de valorar y respetar a quienes se dedican a cuidar de nuestra salud. Juntos, podemos crear un entorno más seguro y solidario para todos”.

Por su parte, la alcaldesa de Frontino, Gabriela Rivera, mencionó que “rechazamos de manera absoluta y contundente estos actos violentos para nuestros habitantes del municipio y más para personas que sirven a toda la comunidad frontineña. Nos solidarizamos con su familia, con el equipo del hospital María Antonia Toro de Elejalde”.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Frontino señaló: “La Administración Municipal de Frontino y nuestra alcaldesa Gabriela Rivera lamentamos profundamente la partida del tecnólogo en radiología Ricardo León Cuartas Bolívar. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, al equipo del Hospital María Antonia Toro y a todos sus seres queridos en este momento de dolor. Rechazamos los hechos de violencia que hoy enlutan a nuestro municipio y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida y la paz en Frontino”.

La persona señalada por el homicidio fue capturada y se encuentra a disposición de las autoridades competentes. Los directivos del hospital decidieron suspender sus servicios ambulatorios y también de consulta externa por luto institucional.

Finalmente, varios funcionarios de medicina y miembros de la comunidad se reunieron a las afueras para rendirle un tributo a la vida de la víctima. Vestidos con camisetas blancas, los compañeros de Ricardo lo despidieron e hicieron una misa en su honor.

