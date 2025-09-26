En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Tragedia en Antioquia: criminal asesina a médico con arma cortopunzante frente a un hospital

Tragedia en Antioquia: criminal asesina a médico con arma cortopunzante frente a un hospital

Según primeras versiones, el señalado asesino entró al hospital e intimidó al personal de salud. Cuando salió, vandalizó el carro de Ricardo León Cuartas, quien fue a reclamarle al agresor y resultó asesinado.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de sept, 2025
Tragedia en Antioquia: criminal asesina a médico con arma cortopunzante frente a un hospital
El hospital suspendió servicios ambulatorios y de consulta externa por dos días -
Noticias Caracol

