Hermano de empresario asesinado Jorge Hernando Uribe quedó en libertad; no aceptó cargos

Juan Carlos Uribe Bejarano quedó en libertad luego de haber sido detenido en el marco de la investigación por el asesinato de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según informó la Fiscalía, la decisión fue tomada por una juez de control de garantías, quien no concedió la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por el ente acusador.

Durante la audiencia de imputación de cargos, Juan Carlos Uribe no aceptó los señalamientos en su contra. Aunque recuperó la libertad, continuará vinculado al proceso en calidad de imputado. Otro hombre que también había sido detenido por este crimen quedó igualmente en libertad.



Así fue el misterioso hallazgo

El pasado 12 de abril, en medio de un cañaduzal, fue encontrado sin vida Jorge Hernando Uribe Bejarano, un empresario oriundo de Cali que había sido reportado como desaparecido días antes. El hecho generó conmoción en el Valle del Cauca y dio inicio a una investigación detallada para esclarecer lo sucedido.



El hallazgo se produjo en la vereda El Estero, ubicada en el corregimiento de Hormiguero, en zona rural de Cali. Uribe había salido el 6 de abril desde la vivienda de un familiar y, desde ese momento, no se volvió a saber de él hasta el trágico descubrimiento. En su momento, las autoridades ofrecieron una recompensa millonaria con el fin de obtener información sobre su paradero.

Publicidad

Cinco meses después de su muerte, el caso tomó un rumbo inesperado. El 18 de septiembre, las autoridades capturaron a Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del empresario asesinado, lo que marcó un nuevo capítulo en esta compleja investigación, según informó El País.

Según las investigaciones, el cuerpo de Jorge Hernando Uribe Bejarano fue encontrado en estado calcinado, lo que obligó a Medicina Legal a realizar exámenes especializados para confirmar su identidad. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado cuáles serían las razones o el contexto que rodearon la muerte del empresario, quien trabajaba en la organización de eventos.

Publicidad

El día en que desapareció, de acuerdo con lo que Juan Carlos Uribe Bejarano relató a algunos medios, su hermano tenía previsto entregar unas cajas. Sin embargo, en horas de la tarde de ese domingo dejó de responder llamadas, y desde entonces no se supo más de él.

Las autoridades aún no han dado información puntual sobre cómo se produjo la captura del implicado. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez para la legalización del procedimiento y la respectiva imputación de cargos, audiencia en la que se conocerían los delitos que se le atribuyen.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL