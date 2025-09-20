En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA / Hermano de empresario asesinado Jorge Hernando Uribe quedó en libertad; no aceptó cargos

Hermano de empresario asesinado Jorge Hernando Uribe quedó en libertad; no aceptó cargos

El hombre había sido detenido por las autoridades al ser uno de los principales sospechosos por el crimen de su hermano. Aunque no aceptó los cargos y quedará en libertad, continúa vinculado en este proceso.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 20 de sept, 2025
El empresario Jorge Hernando Uribe
