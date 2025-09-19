En vivo
Mensaje de hermano de empresario Jorge Uribe después de hallarlo calcinado: "Mejor poder enterrarlo"

Mensaje de hermano de empresario Jorge Uribe después de hallarlo calcinado: "Mejor poder enterrarlo"

El hombre fue capturado por la Policía Metropolitana de Cali y se le investiga como "determinador" del asesinato. Días después de ser encontrado e identificado el cuerpo del empresario, el procesado compartió una publicación en sus redes sociales y dio una entrevista en la que reveló cuál fue la última vez que lo vio.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 19 de sept, 2025
El empresario Jorge Hernando Uribe
