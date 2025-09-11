En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre que quemó a mujer habitante de calle en Medellín había tenido una discusión previa con ella

Hombre que quemó a mujer habitante de calle en Medellín había tenido una discusión previa con ella

El sujeto, de 64 años, no aceptó los cargos y fue enviado a prisión. Su víctima, rociada con gasolina, se encuentra en coma inducido, tras sufrir quemaduras en el 60% del cuerpo.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 11, 2025 02:35 p. m.
Comparta en:
Habitante de calle quemada en Medellín había discutido con su agresor
AFP/Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad