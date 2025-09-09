Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
VENEZUELA VS. COLOMBIA, EN VIVO
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Habitante de calle en Medellín fue rociada con gasolina y quemada: presunto agresor fue capturado

Habitante de calle en Medellín fue rociada con gasolina y quemada: presunto agresor fue capturado

Gracias a los testimonios de los testigos pudieron localizar al señalado atacante de la mujer, que sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:43 p. m.
Comparta en:
En Medellín, hombre le roció gasolina a una habitante de calle y la quemó
Policía del Valle de Aburrá