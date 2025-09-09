Habitante de calle en Medellín fue rociada con gasolina y quemada: presunto agresor fue capturado

Una habitante de calle fue atacada por un hombre que le roció gasolina y le prendió fuego en la ciudad de Medellín, Antioquia, informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los hechos fueron reportados en la tarde del lunes 8 de septiembre, en el barrio Trinidad, y no se ha confirmado si el atacante conocía a la víctima y cuál sería el motivo del aberrante ataque. (Lea también: Hombre asesinado en Medellín alcanzó a llamar a Policía y decir que lo atacó un habitante de calle)



La habitante de calle estaba en la zona de canalizacion

El coronel Salomón Bello, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se refirió a los hechos registrados en la comuna de Belén.

El oficial indicó que fue capturado un hombre de 65 años “luego de que la comunidad informara de un hombre que habría rociado gasolina a una mujer, al parecer habitante en condición de calle, en el sector de la canalización”.



Los testigos describieron que el sujeto llevaba una camisa de color vinotinto y un jean azul. “Con las características del agresor, los profesionales de Policía ubicaron y capturaron al victimario cerca al barrio Trinidad. Esta persona fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y se encuentra a la espera de las audiencias preliminares”, detalló el coronel Bello.

Su víctima, agregó, “fue auxiliada por un personal de la Cruz Roja y luego remitida a centro asistencial”, donde se encuentra bajo observación médica.

Según medios regionales, la habitante de calle sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo y su condición es crítica, por lo que permanece sedada.

Entretanto, el presunto agresor deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.

Cifras entregadas por la Secretaría de las Mujeres de Antioquia señalan que la Línea 123 Mujer Antioquia atendió en el primer semestre de 2025 “20.439 incidentes, de los cuales 6.614 fueron emergencias por violencias basadas en género y 178 se clasificaron con riesgo crítico”.

Agrega que equipos jurídicos y psicosociales “acompañaron a más de 1.300 mujeres en 73 municipios entre marzo y junio, facilitando activación de rutas, orientación y asistencia técnica”.

“A través de los Hogares de Protección, se salvaguardó la integridad de 75 mujeres en riesgo de feminicidio y 100 personas de su entorno familiar, principalmente de las subregiones del Valle de Aburrá y Oriente”, precisó. (Lea también: Así cayeron tres delincuentes en Medellín que habrían secuestrado a 9 personas durante un robo)

