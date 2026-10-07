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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre se quedó dormido debajo de la carrocería de un bus del MIO en Cali: quedó registrado en video

Hombre se quedó dormido debajo de la carrocería de un bus del MIO en Cali: quedó registrado en video

El hombre permaneció debajo del vehículo mientras este realizaba su recorrido por distintos sectores de la ciudad.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Hombre se quedó dormido debajo de un bus del MIO
Hombre se quedó dormido debajo de un bus del MIO y fue descubierto en plena ruta en Cali
Redes sociales

Un caso insólito quedó registrado en redes sociales en Cali, luego de que un hombre fuera encontrado dormido debajo de la carrocería de un bus articulado del MIO mientras el vehículo realizaba su recorrido por diferentes sectores de la ciudad.

El hecho se conoció cuando el bus llegó a la avenida 3 Norte con calle 34, cerca de la Estatua de la Solidaridad. En ese momento, el vehículo fue detenido y el hombre fue despertado, según informó un medio de comunicación de Cali.

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El caso llamó la atención debido a que el hombre habría permanecido debajo de la estructura del bus durante parte del recorrido, sin que los pasajeros o el conductor se percataran inicialmente de su presencia.

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