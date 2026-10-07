Hombre se quedó dormido debajo de la carrocería de un bus del MIO en Cali: quedó registrado en video

Un caso insólito quedó registrado en redes sociales en Cali, luego de que un hombre fuera encontrado dormido debajo de la carrocería de un bus articulado del MIO mientras el vehículo realizaba su recorrido por diferentes sectores de la ciudad.



El hecho se conoció cuando el bus llegó a la avenida 3 Norte con calle 34, cerca de la Estatua de la Solidaridad. En ese momento, el vehículo fue detenido y el hombre fue despertado, según informó un medio de comunicación de Cali.

El caso llamó la atención debido a que el hombre habría permanecido debajo de la estructura del bus durante parte del recorrido, sin que los pasajeros o el conductor se percataran inicialmente de su presencia.

De esas cosas que se ven en Cali…



Un habitante de calle se subió a la parte de la carrocería de un bus articulado del MIO y se quedó dormido mientras el bus hacía su recorrido.



El vehículo se desplazó por diferentes sectores de la ciudad hasta que, al llegar a la Avenida 3… pic.twitter.com/e0fNQFlC8W — Entérate Cali (@EnterateCali) October 7, 2026

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