Alejandro Char cuestiona la paz total, asegurando que “a los únicos que cuidan es a los bandidos”

La inseguridad sigue rondando los barrios de Barranquilla. Delitos como la extorsión y los atracos a mano armada tienen atemorizada a la comunidad y no solo ellos, también el alcalde Alejandro Char, dicen que deben permanecer prácticamente encerrados en sus viviendas. (Lea también: Esto se sabe de las presuntas amenazas contra Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y su familia)

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El gremio de tenderos denuncia que ha tenido que cerrar muchos negocios por las millonarias exigencias económicas de los criminales. Según Orlando Jiménez, presidente de Undeco, “a veces le mandan un panfleto (a la víctima) donde dan 2 o 3 horas para que se comuniquen con ellos, para acordar la cantidad de dinero que tienen que pagar”.



“Protegen a los bandidos y la gente buena tiene que encerrarse”

En una reciente visita de Char al barrio Bellarena, el burgomaestre hizo duras críticas contra la paz total que impulsó el presidente Gustavo Petro.

Frente a decenas de ciudadanos, lamentó que “todo el barrio (esté) extorsionado, eso es lo que nos ha traído la paz total esa. A los únicos que cuidan es a los bandidos, y a la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas, como si estuvieran en una cárcel, por el miedo”.



Insistió en que a los que protegen es “a los bandidos y la gente buena tiene que encerrarse, ¿cuánta plata tiene que gastarse en rejas? Todo el barrio está extorsionado. Dicen que de vaina queda una tienda abierta”.



En el barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla y aledaño al sector donde estuvo el alcalde Alejandro Char, el líder José Padilla dijo que la comunidad está preocupada “inmensamente porque estamos viendo una ola de inseguridad en Barranquilla, a los alrededores de suroriente”.

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“Aquí ubicado en el barrio Las Nieves, nos encontramos con tenderos que ya están cerrando sus tiendas y están siendo victimizados por estas bandas delincuenciales. Es el pan de cada día de estas bandas que llegan con mensajes de extorsión, con mensajes de delincuencia, con mensajes de amenazas, que nos sentimos como barranquilleros y como residentes colombianos afectados por estos delincuentes”, sostuvo.

Por eso, pidió que se “adopten medidas de seguridad, un plan estratégico a toda Barranquilla y también al Gobierno nacional”.

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Lilia Hernández, quien habita en el barrio, aseguró que “el mes de febrero fue un mes muy tenebroso porque no nos atrevíamos ni a venir a caminar por tanta inseguridad”.

Por su parte, el líder Padilla lamentó las amenazas que ha recibido Alejandro Char, señalando que “estamos muy preocupados porque siendo nuestro mandatario barranquillero, ahora, ¿qué nos deja para nosotros como ciudadanos barranquilleros?”.

Pese a la inseguridad que se siente en Barranquilla, el mayor Julián Alberto Cañas Muñoz, comandante del Gaula de la Policía de Barranquilla, dio un balance sobre los operativos realizados en la ciudad, señalando que se ha llevado a cabo la “materialización de 116 capturas de actores criminales, integrantes de Los Costeños y Los Pepes, entre ellos cinco jefes de zona, los cuales dinamizaban estos hechos en las diferentes jurisdicciones del área metropolitana, la cual se genera una efectividad en las medidas de aseguramiento de un 97%. De igual manera, se ha generado una incautación de 18 armas de fuego, las cuales son utilizadas para la ejecución de hechos que afectan la vida y el patrimonio de nuestros ciudadanos”.

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