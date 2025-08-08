Hospitalizan a Petrona Martínez en Cartagena: esto se sabe

Hay preocupación en el entorno cercano y seguidores de Petrona Martínez, una de las más reconocidas 'cantaoras' afrocolombianas, quien está hospitalizada desde el pasado 6 de agosto en el Hospital Universitario del Caribe (HUC), según informó el medio local El Universal. Se informó que la cantautora bolivarense enfrentó algunas complicaciones derivadas de un cuadro viral.



¿Qué le pasó a Petrona Martínez?

Lo que dio a conocer el medio citado es que el miércoles la artista de 86 años se encontraba en el municipio de Arjona, Bolívar, donde reside y presentó fiebre alta y vómito, síntomas que le generaron un fuerte temblor. Entonces la familia de Martínez decidió trasladarla al centro médico donde permanece bajo observación.

Álvaro Llerena, uno de los hijos de Petrona Martínez, detalló al medio local que la cantaora se encuentra estable y bajo observación médica. A pesar de esto, parece que los galenos le han dicho a los hijos que la Reina del Bullerengue debe pasar por algunas cirugías, algo con lo que ellos no están de acuerdo.

"El miércoles la remitieron acá al HUC. Pero nos preocupa que el diagnóstico que nos entregan ahora deja ver que está lista para dos o tres cirugías. Mi mamá no puede aguantar eso. No queremos que la operen", indicó el heredero de Petrona Martínez.

Vale la pena recordar que Petrona Martínez, quien ganó su primer Grammy Latino a los 82 años, se retiró de los escenarios desde 2017, cuando sufrió una isquemia cerebral. Este evento dejó bastante preocupada a su familia, por lo que cualquier complicación de salud en la artista es delicado y de atención.



¿Quién es Petrona Martínez?

Petrona Martínez nació en San Cayetano, Bolívar, el 27 de enero de 1939 y es una cantautora afrocolombiana imprescindible en la tradición del bullerengue, un género tradicional del Caribe colombiano nacido en comunidades afrodescendientes. Su ascendencia está profundamente arraigada en esta tradición: aprendió a cantar de su bisabuela Carmen Silva, su abuela Orfelina Martínez y otras cantadoras de su entorno

Aunque empezó a grabar a una edad avanzada, en 1989 publicó su primer disco, Petrona Martínez y los Tambores de Malagana, y desde entonces ha realizado giras por países como España, Francia, EE. UU. y Marruecos. Su música y trayectoria le han valido varias nominaciones al Latin Grammy: Bonito que canta (2002), Las penas alegres (2010) y el galardonado Ancestras (2021).

Su impacto fue celebrado en Colombia con el Premio Nacional Vida y Obra y la Gran Orden del Ministerio de Cultura, distinciones que reconocen su papel como baluarte de las tradiciones culturales del país. También ha sido homenajeada en festivales como Voces del Jazz y del Caribe, donde sus descendientes continúan su legado con el grupo Herederos de Petrona Martínez

