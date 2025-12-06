"Hoy es mi primer cumpleaños sin ti": María Claudia Tarazona dedica mensaje a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, escribió un conmovedor mensaje dedicado a su esposo, asesinado este año en un ataque sicarial en medio de un evento político en Bogotá. "Hoy es mi primer cumpleaños sin ti. Me despierto con un vacío en mi alma tan profundo que me duele respirar", escribió Tarazona en sus redes sociales. "Hoy decido quedarme con todos los regalos maravillosos que me dejaste en la vida y que son para siempre", agregó en la publicación que incluye fotografías que compartieron en vida.

En su mensaje, Tarazona afirmó también: "Tu amor infinito e intenso, que me alcanza hasta el final de mi vida. Haber sido bendecida por ser la mamá de tu hijo, al que amaste sin medida y en el que veo reflejada tu vida". Y dedicó también unas palabras para hablar de su familia: "Tu legado: el siempre sentirme orgullosa de la forma impecable con la que trabajaste por Colombia y por mostrarle a un país entero lo que es hacer política decente. Las niñas, Alejandro y yo siempre caminaremos con la frente en alto. Gracias, amor lindo. A pesar de tu ausencia, me dejaste el mejor legado de amor, familia y orgullo por ti, que hoy son lo que me da fuerza para poder vivir sin ti".

Y el mensaje concluye con esta frase: "Extrañándote hoy más que nunca".



¿En qué va el caso?

La Fiscalía a inicios de diciembre acusó formalmente a William Fernando González, uno de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado en su contra perpetrado el 7 de junio en Bogotá. González, alias El Hermano, responderá en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, informó la Fiscalía en un comunicado.



El imputado es señalado de asistir a reuniones de planeación en las que se articuló el asesinato del político del partido uribista Centro Democrático, y de ayudar a escapar a otros involucrados en el hecho.



La investigación de la Fiscalía sostiene que González fue el encargado de vender uno de los celulares utilizados para la coordinación y ejecución del atentado, con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades.

Por este caso, ya han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

El asesinato de Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

La Policía apuntó hace una semana que su hipótesis más fuerte es que los autores intelectuales pertenezcan a la Segunda Marquetalia, disidencia de las extintas FARC, grupo armado ilegal liderado por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC durante el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla.Esa disidencia surgió en agosto de 2019 cuando Márquez y otros exjefes guerrilleros —como alias Jesús Santrich, El Paisa o Romaña— abandonaron el acuerdo de paz que habían firmado tres años antes con el Gobierno y retomaron las armas.

Con excepción de Márquez, quien fue gravemente herido en un atentado, los otros jefes de la Segunda Marquetalia murieron en los últimos años en distintos incidentes armados en Venezuela con grupos desconocidos.

