ZULMA GUZMÁN
MUNDIAL 2026
LILIANA CRUZ
PICO Y PLACA BOGOTÁ
BOYACÁ
LUIS DÍAZ

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "Hoy es mi primer cumpleaños sin ti": María Claudia Tarazona dedica mensaje a Miguel Uribe Turbay

"Hoy es mi primer cumpleaños sin ti": María Claudia Tarazona dedica mensaje a Miguel Uribe Turbay

"Me despierto con un vacío en mi alma tan profundo que me duele respirar", escribió Tarazona en sus redes sociales. La investigación del caso por el magnicidio de Uribe Turbay avanza en manos de la Fiscalía.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay
María Claudia Tarazona reveló que hay tres cosas que la han mantenido en pie: la fe, una promesa a Miguel Uribe y sus hijos
