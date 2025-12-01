Caso Miguel Uribe Turbay: Fiscalía acusa formalmente a alias El hermano como articulador del crimen

La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio de este año y falleció poco más de dos meses después tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La entidad acusó formalmente a William Fernando González Cruz, conocido con el alias de El hermano. González sería uno de los articuladores del magnicidio del senador del partido Centro Democrático. "Es señalado de asistir a reuniones de planeación, junto Elder José Arteaga, alias Chipi. Asimismo, el día del ataque armado, se habría estacionado en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, donde ocurrió la acción delincuencial, y ayudado a escapar a otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe".



Lea: Acusan de otro asesinato a alias El Costeño, uno de los señalados del magnicidio de Miguel Uribe



Las pruebas contra William Fernando González Cruz en caso de Uribe Turbay

Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios evidenciarían que González Cruz fue el encargado de vender uno de los celulares utilizados para la coordinación y ejecución del atentado contra Miguel Uribe Turbay, "con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades", aseguraron. El dispositivo habría sido utilizado por Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias El costeño o "Chipi".



Alias El hermano deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. La Fiscalía ha vinculado a la investigación del magnicidio a nueve personas entre las que destacan a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el crimen.

Publicidad

El menor de edad que disparó contra el político, capturado poco después del atentado, fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía General de la Nación tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la Segunda Marquetalia.

Lea: Alias Chipi y alias El Hermano irán a juicio por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay



Claves en la captura de alias El Viejo, eslabón principal en el caso de Miguel Uribe Turbay

Una motocicleta uniformada, la confesión de una de las implicadas y un minucioso trabajo de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) fueron fundamentales para desmantelar a alias El Viejo, quien se ocultaba en una zona bajo control de grupos armados ilegales en el Meta y que es un eslabón clave para esclarecer el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay.

Publicidad

Simeón Pérez Marroquín, como es su nombre, fue capturado tras una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía. La investigación judicial revela que ‘El Viejo’ habría sido contratado por la Segunda Marquetalia por cerca de 1.000 millones de pesos. Se trata de un hombre con más de 20 años de actividad criminal que tenía importantes contactos con cabecillas de las Farc. Dominaba el microtráfico, tráfico de armas y reclutamiento de menores en el sur de Bogotá.

Una fotografía de su reseña de ingreso a la cárcel de Acacías (Meta), tomada el 23 de agosto de 2014, fue una de las pocas pistas iniciales con las que contaban los investigadores. Las autoridades explican que durante los cerca de siete u ocho años que estuvo en prisión, ‘El Viejo’ estableció contactos importantes con cabecillas de las Farc, quienes posteriormente lo buscaron para adquirir armas, drogas, y para contratar los servicios de las oficinas de sicarios que el delincuente había establecido en Bogotá.