COLOMBIA  / Huellas, registros de cámaras y ropa en hotel: así cayeron los asesinos de un prestamista en Ubaté

Huellas, registros de cámaras y ropa en hotel: así cayeron los asesinos de un prestamista en Ubaté

Luis Miguel Rocha fue asesinado y torturado en junio pasado en su casa. Los asesinos, a quienes les pagaron cerca de 800 millones de pesos por ejecutar el crimen, fueron contratados en la frontera con Venezuela.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 13, 2025 01:15 p. m.
Huellas y cámaras fueron claves en la captura de los asesinos de un prestamista en Ubaté
Huellas y cámaras fueron claves en la captura de los asesinos de un prestamista en Ubaté
