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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ICBF se pronunció tras fuga de diez adolescentes del centro Buen Pastor en Cali

ICBF se pronunció tras fuga de diez adolescentes del centro Buen Pastor en Cali

Tras conocerse la fuga de adolescentes del CAE Buen Pastor, en Cali, el ICBF se pronunció sobre lo ocurrido y anunció acciones para esclarecer cómo lograron salir del establecimiento.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de nov, 2026
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ICBF se pronunció tras fuga de diez adolescentes del centro Buen Pastor en Cali
ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció sobre la fuga de adolescentes del Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, en Cali, Valle del Cauca, y entregó detalles sobre lo ocurrido durante la mañana del domingo 15 de noviembre.

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A través de un comunicado, el ICBF informó que el hecho se presentó en el establecimiento que hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Según la entidad, una vez tuvo conocimiento de la situación, activó la ruta de atención correspondiente y solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar las labores de búsqueda y ubicación de los jóvenes.

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La precisión sobre la cantidad de adolescentes es uno de los aspectos centrales del pronunciamiento, pues el reporte oficial del ICBF establece que fueron diez los menores que abandonaron el centro, pese a que algunas de las primeras publicaciones sobre el caso mencionaban nueve.

¿Cómo ocurrió la fuga de los menores del Buen Pastor en Cali?

En su reporte preliminar, el ICBF explicó que los adolescentes salieron de la sección en la que se encontraban y utilizaron elementos no permitidos para acceder a una zona externa del establecimiento.

Por otra parte, la información conocida sobre el caso señala que los jóvenes habrían utilizado los techos de las instalaciones para abandonar el centro. Tras conocerse la evasión, la Policía comenzó las labores de búsqueda y verificación para establecer dónde se encuentran los adolescentes.

Hasta el momento, las circunstancias específicas de la salida y la ubicación de los jóvenes son materia de seguimiento por parte de las autoridades.

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Frente a lo sucedido, el instituto indicó que mantiene el acompañamiento y la coordinación con las entidades competentes para esclarecer cómo se produjo la evasión.

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"El ICBF realiza seguimiento a la situación y adelanta la coordinación necesaria con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión, revisar los protocolos de seguridad y fortalecer las medidas de contención en el centro de atención", señaló la institución.

Personería de Cali pidió reforzar la seguridad del centro

La fuga también generó un pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero Gerardo Mendoza Castrillón acudió a las instalaciones del CAE Buen Pastor y anunció que requerirá al ICBF para que implemente medidas de seguridad.

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Entre las solicitudes mencionó la habilitación de cámaras de vigilancia, el reforzamiento del muro perimetral y la puesta en funcionamiento de la garita ubicada en la parte posterior del establecimiento.

En video el funcionario manifestó: "La fuga de nueve jóvenes del CAE Buen Pastor evidencia fallas de seguridad que exigen correctivos inmediatos". Asimismo, explicó que las medidas buscan contribuir a la seguridad del sector, pues, según indicó, la situación alteró la tranquilidad de los habitantes del vecindario.

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La Personería también planteó la necesidad de intervenir la vegetación que rodea el centro, mediante una coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), para realizar labores de poda en los puntos donde los árboles y las plantas podrían facilitar que las personas se oculten.

Por ahora, el ICBF mantiene activa la ruta de atención y trabaja con las autoridades para establecer las circunstancias de la fuga, mientras continúan las acciones relacionadas con la búsqueda y ubicación de los adolescentes.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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