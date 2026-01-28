En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Icfes abre inscripciones para pruebas Saber Pro y TyT primer semestre 2026: fecha del examen

Icfes abre inscripciones para pruebas Saber Pro y TyT primer semestre 2026: fecha del examen

La jornada de evaluación ya tiene día definido y se realizará bajo una modalidad presencial. Si debe presentar alguna de estas dos pruebas, ojo a las fechas para que no se quede por fuera.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de ene, 2026
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) abrió el proceso de inscripciones para las pruebas Saber Pro y Saber TyT correspondientes al primer semestre de 2026, una etapa clave para miles de estudiantes de educación superior en Colombia que necesitan presentar este examen como requisito de grado.

Con este anuncio, el Icfes dio a conocer el calendario completo del proceso, que incluye las fechas de preinscripción, registro, pago, citación, aplicación del examen y publicación de resultados. La jornada de evaluación ya tiene día definido y se realizará bajo una modalidad presencial, según lo establecido en el cronograma oficial del instituto.

El Icfes informó que la preinscripción para las pruebas Saber Pro y Saber TyT del primer semestre de 2026 está habilitada desde el 27 de enero y estará abierta hasta el viernes 6 de febrero. Este trámite no lo realiza directamente el estudiante, sino las Instituciones de Educación Superior (IES) que ofrecen programas profesionales, técnicos y tecnológicos. La preinscripción es un requisito obligatorio para que los alumnos puedan avanzar en las siguientes etapas del proceso.

En esta fase, las universidades y centros educativos reportan al Icfes el listado de estudiantes que cumplen con las condiciones para presentar el examen. Sin este paso previo, no es posible realizar el registro individual ni efectuar el pago de la prueba.

¿Quiénes deben presentar las pruebas Saber Pro y TyT?

Las pruebas Saber Pro están dirigidas a estudiantes de programas universitarios profesionales que hayan aprobado al menos el 75 % de los créditos de su plan de estudios. Por su parte, la prueba Saber TyT está orientada a estudiantes de programas técnicos y tecnológicos que se encuentren en la misma condición académica. En ambos casos, el examen es un requisito obligatorio para obtener el título. El Icfes utiliza estas pruebas como un instrumento de evaluación estandarizada para medir las competencias adquiridas durante la formación en educación superior.

Luego de la preinscripción institucional, los estudiantes deben completar el registro individual y el pago del examen. El Icfes estableció que el periodo de registro y recaudo ordinario irá hasta el viernes 6 de febrero de 2026. Quienes no completen el proceso en ese lapso aún tendrán una segunda oportunidad en el registro extraordinario, que estará habilitado entre el lunes 9 y el viernes 20 de febrero. El registro extraordinario implica un valor más alto por la prueba, por lo que el instituto recomienda cumplir los plazos ordinarios para evitar costos adicionales.

Fecha oficial de las pruebas en 2026

La aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del primer semestre de 2026 está programada para el domingo 26 de abril. El examen se realizará bajo la modalidad de lápiz y papel, en sedes presenciales asignadas por el Icfes en distintas ciudades del país. Esta jornada reúne a estudiantes de instituciones públicas y privadas, así como a quienes presentan el examen desde el exterior bajo la modalidad Saber Pro y TyT Exterior.

¿Qué evalúan las pruebas Saber Pro y TyT?

Ambas pruebas evalúan competencias genéricas que hacen parte del perfil de formación en educación superior. Estas competencias son:

  • Lectura crítica
  • Razonamiento cuantitativo
  • Comunicación escrita
  • Competencias ciudadanas
  • Inglés

Además de estos módulos, algunos programas académicos deben presentar un componente de prueba específica, que evalúa aspectos propios del campo de formación y cuya presentación es obligatoria para los estudiantes de esos programas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

