Si Juliana Guerrero no presentó prueba Saber Pro “se le podría retirar” diploma: Fundación San José

El Gobierno de Gustavo Petro posesionaría a Juliana Guerrero como viceministra para la Juventud, en el Ministerio de la Igualdad, que se ha visto envuelta en una polémica porque habría obtenido su título de contadora pública sin haber presentado aún la prueba Saber Pro, requisito indispensable para graduarse como profesional.

La denuncia la hizo la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien afirmó que el país estaría frente al “primer caso de que una persona presente un título profesional sin haber presentado las pruebas del Saber Pro y esta señora se llama Juliana Guerrero, que aspira a ganarse 15 millones de pesos como viceministra de la Juventud sin haber tenido un solo mes de experiencia profesional, cuando el manual de funciones le exige muy claramente tener al menos dos años de experiencia profesional relacionada”.

El representante legal de la Fundación de Educación Superior San José, Francisco Pareja, habló con Blu Radio sobre los resultados del Icfes que no habría entregado la joven, recalcando que ella sí cumplió con los otros requisitos exigidos por la universidad.



“Tendrán que haber cabezas que respondan por esa situación”

El señor Pareja contó que Juliana Guerrero llegó en diciembre de 2023 a la institución. Explicó que a la joven “se le convalidaron estudios previos, estudios anteriores que ella tenía. Convalidamos estudios tanto de lo que ella hizo en el Sena como lo que hizo en alguna otra universidad del Cesar, e hizo un cuatrimestre de 16 semanas para terminar de convalidar su tecnólogo; luego hizo tres periodos académicos más que son cuatrimestres y con eso completó sus estudios”.



“Estudió durante 18 meses con nosotros. Al final de hacer todos los cursos vamos entregando título de técnico profesional a los cuatro semestres, título de tecnólogo a los seis semestres, título de profesional a los nueve semestres”, agregó.

Pareja indicó que, como toda universidad, “el diploma es el título que se ratifica con la presentación de las pruebas Saber Pro. Ahí es donde nosotros estamos investigando y llegaremos a la conclusión y le hemos pedido al Ministerio (de Educación) que nos verifique y al Icfes que nos certifique, porque realmente somos humanos, entre tanta gente puede haber ocurrido algún error y eso es lo que estamos investigando y estamos dispuestos a seguir investigando hasta último momento”.

Señaló que “es posible que se nos haya pasado y esa es la investigación que estamos realizando y tendrán que haber cabezas que respondan por esa situación al interior de la universidad”.

De comprobarse que Juliana Guerrero no ha presentado la prueba Saber Pro, Pareja expresó que el diploma “se le podría retirar y no tendremos ningún inconveniente en retirárselo. Cuando ella presente las pruebas Saber, como ya hizo todas las materias, tendremos que volvérselo a entregar”.

El representante de la Fundación de Educación Superior San José fue enfático en decir que él no conocía a la designada viceministra para la Juventud y que “si cometimos algún error, yo estoy dispuesto a que me manden a la cárcel si es que es necesario”.

“Si se cometió ese error por algún funcionario nuestro que no verificó debidamente, pues estamos aquí para para ponerle para poner el pecho”, reiteró, señalando que aún están investigando quién sería el responsable de la posible equivocación, “pero realmente le corresponde por sus funciones al secretario general y a su equipo de trabajo verificar todo eso”. (Lea también: Los vuelos de Juliana Guerrero y su hermana: hallazgos de 'Cambio' sobre "misión" en viaje al Cesar)

