Ideam advierte cómo será el clima en la semana del 14 al 17 de abril: el día con más lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo comunicado en el que prevé un panorama lluvioso en buena parte del territorio nacional en la semana del martes 14 al viernes 17 de abril, con mayor presencia de precipitaciones en sectores de las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, así como en zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

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De acuerdo con el pronóstico de la entidad, los mayores acumulados de lluvia se concentrarían hacia la mitad de la semana, especialmente el miércoles 15 de abril, cuando se espera que las precipitaciones se intensifiquen en distintas zonas del país. En cuanto a las temperaturas, se estima que los valores máximos más altos se mantendrán en sectores específicos, particularmente en la región Caribe, donde persistirán condiciones de calor con variaciones leves entre días.

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En ciudades como Valledupar se prevé un posible aumento en la sensación térmica durante algunos momentos de la semana. Por su parte, en la región Andina, las temperaturas más elevadas se registrarían en áreas del centro y norte, en especial en sectores cercanos al valle del río Magdalena. Para el caso de Bogotá, el pronóstico indica que las lluvias estarán concentradas principalmente en zonas del oriente y nororiente de la ciudad, en especial durante las horas de la tarde. "Los días más lluviosos serán el lunes 13 y el miércoles 15 de abril. Las temperaturas oscilaran entre 10 °C y 20 °C", indicó la entidad.



Semana con lluvias frecuentes en gran parte del país

Clima para el martes 14 de abril

Para el martes 14 de abril se prevé un incremento en la cobertura de lluvias en gran parte del país. En la región Pacífica, especialmente en Chocó, se estiman precipitaciones fuertes e incluso muy fuertes en algunos sectores. Mientras tanto, en la región Andina se esperan lluvias en distintos departamentos, incluyendo Cundinamarca y zonas cercanas.



En la Orinoquía, departamentos como Meta y Casanare podrían registrar lluvias moderadas a fuertes. En la Amazonía se prevé la continuidad de precipitaciones intensas acompañadas de tormentas eléctricas en algunas áreas.



Clima para el miércoles 15 de abril

El miércoles 15 de abril sería el día con mayor actividad lluviosa en el territorio nacional. Se esperan precipitaciones en amplias zonas de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. Durante la tarde y noche podrían registrarse lluvias en departamentos como Antioquia, Tolima, Huila y Cundinamarca.

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"La Orinoquía presentará lluvias moderadas a fuertes, especialmente en el piedemonte llanero, y la Amazonía registrará precipitaciones abundantes con tormentas eléctricas. En la región Caribe se evidenciará un repunte de las lluvias en sectores del sur, mientras el norte mantendrá condiciones más estables; para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias ocasionales", agregó la entidad.



Clima para el jueves 16 de abril

Para el jueves 16 de abril se proyecta un nuevo aumento en la actividad lluviosa en varias regiones. En la región Andina se esperan precipitaciones generalizadas, con posibilidad de tormentas en horas de la tarde y noche. En la Amazonía continuarían las lluvias frecuentes, mientras que en sectores de la Orinoquía se mantendrían precipitaciones moderadas, principalmente en áreas cercanas al piedemonte.



Clima para el viernes 17 de abril

Finalmente, el viernes 17 de abril se prevé que las lluvias continúen, aunque con menor intensidad y de forma menos uniforme. En la región Pacífica se estiman lluvias ligeras a moderadas, mientras que en la región Andina podrían presentarse precipitaciones intermitentes en departamentos como Cundinamarca y Boyacá.

En la región Caribe, durante la mayor parte de la semana se mantendrían condiciones más estables en el norte, aunque con lluvias ocasionales en sectores del sur. En la Amazonía, por su parte, las precipitaciones continuarían durante varios días, aunque hacia el final de la semana podrían presentarse con menor intensidad en algunos puntos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co