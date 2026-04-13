Hallan cuerpo sin vida dentro de una peluquería de Manizales: detalles del hecho

Un nuevo hecho de violencia sacudió a ciudad de Manizales, Caldas, luego de que en la mañana de este lunes 13 de abril fuera hallado sin vida un hombre al interior de un establecimiento comercial en pleno corazón de la ciudad.



La víctima fue identificada preliminarmente por medios locales como Jorge Cebra, propietario del mismo establecimiento donde ocurrió el terrible hallazgo, la academia Cebra Internacional, quien presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca.



Hallazgo en pleno centro de la ciudad

El cuerpo fue encontrado hacia las 11:00 a. m. en un local ubicado en la calle 29 entre carreras 22 y 21, cerca del Parque Caldas. El descubrimiento se produjo cuando un trabajador llegó al lugar con la intención de abrir el establecimiento y se encontró con la escena.



De acuerdo con información preliminar, el crimen habría ocurrido en la noche del domingo 12 de abril, aunque esto aún es materia de verificación por parte de las autoridades. Al sitio acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y efectivos de la Policía Nacional, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y comenzaron la recolección de pruebas.

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La zona fue acordonada mientras se adelantaban las diligencias judiciales. En las afueras del local se reunieron decenas de personas, entre familiares, amigos y ciudadanos del sector, quienes manifestaron su consternación por lo ocurrido. Se desconoce si la víctima presentaba antecedentes judiciales.



Un comerciante reconocido en el sector

La víctima, conocida como “Jorge Cebra”, era ampliamente reconocida en el centro de la ciudad por ser el propietario de Cebra Internacional, un establecimiento dedicado a la peluquería y formación en estética y moda.



Este caso eleva a 17 el número de homicidios registrados en Manizales en lo corrido de 2026, una cifra que preocupa a las autoridades. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los móviles del crimen y dar con los responsables de este hecho que enluta al centro de la capital caldense.

Paula Rozo

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