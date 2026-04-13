Petro ordena traslado de capos que participaron en fiesta en la cárcel de Itagüí: "Se acabó el tema"

El presidente Gustavo Petro, durante el consejo de ministros de este lunes, anunció que los líderes de bandas criminales que participaron en la fiesta de la cárcel de Itagüí, Antioquia, serán trasladados a otro centro penitenciario en Bogotá. La polémica surgió luego de que se difundieran imágenes del evento, en el cual se presentó el cantante de música popular Nelson Velázquez. “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, aseguró el mandatario.

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En redes se han difundido varios videos del cantante interpretando algunos de sus temas. Asimismo, se han conocido imágenes de una parranda vallenata, con mesas adornadas con abundante comida, botellas de licor —incluyendo whisky y aguardiente— y una tarima dotada de equipos profesionales de sonido. La fiesta transcurrió en el patio uno de la cárcel La Paz de Itagüí, zona donde permanecen recluidos cabecillas de estructuras criminales que hasta hace pocos días participaban en la llamada Mesa de Paz Urbana, como gestores de paz.

De acuerdo con denuncias públicas de concejales de Medellín, entre ellos Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, el evento se habría realizado el pasado miércoles 8 de abril, y habría sido financiado por los propios reclusos, cabecillas de las bandas criminales, quienes presuntamente recolectaron cerca de 500 millones de pesos para costear artistas, catering y bebidas alcohólicas.



El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se pronunció al respecto y afirmó que la actividad no contaba con autorización oficial, ni del Gobierno nacional ni del Ministerio de Justicia. En un comunicado, la entidad anunció la apertura de investigaciones disciplinarias contra al menos siete funcionarios de la institución y ordenó la remoción inmediata del director encargado del penal en el municipio, antioqueño y del comandante de vigilancia.



En cuanto al cantante Nelson Velásquez, por el momento no se ha pronunciado directamente sobre los hechos. Sin embargo, recientemente compartió un mensaje en sus redes sociales que decía: “Seguimos, de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción”. Su concierto ha causado indignación, tanto así que se radicó un proyecto de acuerdo para vetar al artista de cualquier evento contratado con recursos públicos, como la Feria de las Flores.



¿Cómo vivían en la cárcel de Itagüí?

El Inpec llevó a cabo un operativo de allanamiento el pasado 10 de abril en la Cárcel y Penitenciaria de La Paz de Itagüí. El instituto registro cada uno de los pabellones, labor que tomó tres días. Entre el material confiscado figuran bebidas alcohólica, equipos de comunicación y hasta electrodomésticos. Esta es la lista:



Equipos de comunicación y tecnología no autorizados: 03 teléfonos celulares, 01 módem Wi-Fi, 03 accesorios para celular, 01 manos libres, 01 computador portátil, 01 tablet, 01 consola de videojuegos (PlayStation5) con 06 controles.

Sustancias ilícitas: 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta.

Bebidas alcohólicas: 375 ml de aguardiente, 2.250 ml de champaña y 750 ml de licor tipo Smirnoff.

Electrodomésticos y equipos eléctricos no autorizados: 62 neveras, 07 televisores, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras y eléctricas, 26 ollas eléctricas, 01 microondas, 01 horno tostador, 01 lavadora, 05 licuadoras, 02 sanducheras, 02 aires acondicionados, 11 ventiladores.

Elementos de cocina y preparación de alimentos: 07 barriles ahumadores y asadores, 01 olla a presión.

Mobiliario y otros elementos: 04 sillas de madera, 04 sofás, 02 nocheros eléctricos, 11 cabeceras de cama, 02 hileras, 01 escalera.

Equipos de sonido y herramientas: 04 bafles de sonido y varias herramientas.

LAURA VALENTINA MERCADO

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