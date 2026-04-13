Papa León XIV le responde a Trump: dice no tener “miedo” y su obligación es “ir contra la guerra”

El papa León XIV respondió las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional. (Lea también: Donald Trump critica al papa León XIV: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, él no estaría en el Vaticano”)

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"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajaban en el avión junto al pontífice.

León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".



"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", añadió, y subrayó: "No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz".



Agregó que él sólo está invitando "a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda".

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"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", aseveró el pontífice, quien siente "mucho" las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión.

"Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz", añadió León XIV.



¿Por qué Trump arremetió contra el papa León XIV?

El presidente estadounidense cuestionó al obispo de Roma asegurando que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

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"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos" advirtió Trump el domingo 12 de abril por la noche, agregando que "no soy muy fan del Papa León. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en detener el crimen".

En palabras dadas a los periodistas en la Base Conjunta Andrews en Maryland, acusó al pontífice de "jugar con un país que quiere un arma nuclear". Posteriormente, Trump reafirmó sus comentarios a los periodistas con una publicación en Truth Social, diciendo: "No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

Sostuvo que León había sido elegido únicamente "porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de tratar con el presidente Donald J. Trump. "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".



La reacción de la Iglesia católica

Los obispos italianos y estadounidenses expresaron este lunes su apoyo al papa León XIV. La Conferencia Episcopal italiana, que "reafirmó su plena comunión con el Santo Padre León XIV", expresó en un comunicado que "lamenta" las "declaraciones dirigidas contra él en las últimas horas el presidente de Estados Unidos.

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"El papa no es un interlocutor político, sino el Sucesor de Pedro, llamado a servir al Evangelio, a la verdad y a la paz", agrega el comunicado.

"Estoy consternado con que el presidente haya elegido escribir esas declaraciones tan desagradables hacia el Santo Padre. El papa León no es su rival, el papa tampoco es un político", había señalado un poco antes el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, monseñor Paul S. Coakley.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP