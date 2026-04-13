Presidente Petro se pronuncia sobre protestas y bloqueos por aumento en el avalúo catastral

En cuatro departamentos de Colombia hay una serie de manifestaciones por parte de cientos de personas que rechazan los aumentos en el avalúo catastral de sus propiedades. Las pérdidas económicas son millonarias, sobre todo en Santander, departamento que se ha visto más afectado por los bloqueos. Mientras tanto, en Bogotá avanza una reunión entre el Gobierno y los líderes de la protesta, quienes insisten en una solución inmediata. En medio de la situación, el presidente Gustavo Petro se pronunció y dijo que el aumento de los avalúos responde a lo que ordenaba la ley y el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las extintas FARC en 2016.



A través de sus redes sociales, el jefe de Estado mencionó que "el aumento de los avalúos es para ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz. El objetivo del Gobierno es que los ricos paguen impuestos. La situación del impuesto lo determinan los alcaldes y concejos municipales, ellos ponen la tasa. Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la poblacion pobre y trabajadora, no se necesita más y se hace en 15 días".

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Agregó el mandatario que "el Gobierno nacional no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares. No lo permito porque hoy la prioridad en tiempos de guerra en Irán y medio oriente es la comida en Colombia. Que el campesinado deje de estar engañado, los terratenientes no quieren pagar impuestos y le dicen a los campesinos que los van a grabar cuando el concejo municipal los puede exonerar".



Bloqueos en Santander

Por quinto día consecutivo, quienes salen o intentan llegar a Bucaramanga por la vía al aeropuerto Palonegro deben caminar 3 kilómetros bajo el sol o como este lunes con lluvia una travesía para cumplir sus compromisos.

En el peaje que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, en el peaje de Lebrija, persiste la presencia de vehículos de carga, motocicletas y carros livianos al lado y lado esperando poder pasar.



En Santander también se presentan bloqueos en la vía entre Sangil y Pinchote en Sabana de Torres en el Playón y en el sector de Brisas. Los manifestantes piden que se derogue el decreto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el que se hizo la nueva actualización catastral.



Los manifestantes piden al gobierno una actualización catastral justa, que se revise cada predio y que el avalúo se dé de acuerdo a las condiciones específicas de cada terreno.



Millonarias pérdidas en Norte de Santander por protestas

En Norte de Santander se reportan pérdidas superiores a los 8,000 millones de pesos por los bloqueos y también hay desabastecimiento de combustible en algunos municipios.

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Los gremios dicen que otro día más de protesta representará 10,000 millones de pesos en pérdidas económicas. Son cerca de 7,000 pasajeros que no han podido llegar a la capital nortesantandereana o han tenido muchas dificultades. Algunos reportan más de 20 horas de viaje.

Paralelo a eso, los cinco municipios en donde están estos bloqueos, en la vía que va de Cúcuta, Bucaramanga y Cúcuta hacia Arauca, ya empiezan a registrar desabastecimiento de alimentos y de combustible. El gremio de transporte de carga pesada le está pidiendo al IGAC colocarle el pie al acelerador en estas discusiones con los campesinos para llegar a una solución, porque, de lo contrario, tendrán más pérdidas económicas.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: @Milografias