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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / En imágenes | Momento exacto del intento de homicidio que desató balacera en el norte de Bogotá

En imágenes | Momento exacto del intento de homicidio que desató balacera en el norte de Bogotá

El hecho, registrado por un video de cámaras de seguridad, derivó en un intercambio de disparos que dejó seis personas heridas, entre ellas un menor de edad y el presunto sicario.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Revelan imágenes del momento exacto de intento de homicidio en el norte de Bogotá
Revelan imágenes del momento exacto de intento de homicidio en el norte de Bogotá. -
Suministrada

Un intento de homicidio ocurrido en la tarde de este lunes 13 de abril quedó registrado en video y es ahora una de las principales piezas dentro de la investigación que adelantan las autoridades en el norte de Bogotá. El ataque se presentó hacia las 6:00 p. m. en la calle 156, cerca de la carrera 7H, en la localidad de Usaquén.

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que un hombre desciende de una camioneta verde y es interceptado por tres sujetos que se aproximan caminando de forma rápida. En cuestión de segundos, uno de los hombres se acerca directamente a la víctima, lo que desencadena un forcejeo y posteriormente un intercambio de disparos en plena vía pública.

Momento exacto del intento de homicidio que desató balacera en el norte de Bogotá
Momento exacto del intento de homicidio que desató balacera en el norte de Bogotá. -
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Según información oficial, el hombre que era el objetivo del ataque reaccionó utilizando un arma de fuego, lo que generó una balacera en medio de una zona transitada por peatones en el norte de la capital. Durante el cruce de disparos, varias personas que se encontraban cerca resultaron lesionadas.

Momento exacto del intento de homicidio que desató balacera en el norte de Bogotá
Momento exacto del intento de homicidio que desató balacera en el norte de Bogotá. -
Suministrada

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El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, director de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que las autoridades atendieron el caso tras recibir un reporte a la línea de emergencias 123 sobre un posible ataque sicarial en el sector.

"La víctima enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos, donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este daño colateral: un menor de 8 años y tres transeúntes que se encuentran en centro asistencial, valorados y atendidos", indicó el funcionario.

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Noticia en desarrollo.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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