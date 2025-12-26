Identidad de las 4 personas halladas muertas en Facatativá y la principal hipótesis de lo sucedido

En el municipio de Facatativá, Cundinamarca, hay consternación por el hallazgo sin vida de cuatro personas al interior de una vivienda del barrio Cartagenita, en el sector de Las Palmas. De acuerdo con las autoridades, las víctimas residían en este lugar hace unos meses. Los familiares de los fallecidos dieron aviso a las autoridades tras varias horas tratando de conocer su paradero.



Una muerte silenciosa

El pasado 23 de diciembre, al no tener respuesta cuando golpearon la puerta, los familiares de los muertos decidieron romper una de las ventanas de la vivienda, ingresar y se encontraron con los cuerpos sin vida, además de un fuerte olor, el cual sería el causante de la tragedia.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, estas personas habrían dejado abierto uno de los fogones del gas, se quedaron dormidos y se intoxicaron. Además, se conoció que las cuatro víctimas eran oriundas de Venezuela y tenían edades que oscilaban entre los 20 y 30 años.

Un familiar de las víctimas les dijo a las autoridades que uno de los muertos puso a calentar una olla con un líquido en la estufa, este se regó, apagó la llama y el gas se estuvo fugando durante varias horas, quitándoles la vida.



Ninguno de los cuerpos de las víctimas tenía señal de violencia, por lo que se mantiene la hipótesis de muerte por intoxicación por parte de los investigadores.



Las cuatro personas muertas al interior de una vivienda en Facatativá fueron identificadas como Brider Asay López, de 23 años; Anderson Moisés Zulbarán, de 26 años; Michael Martínez Osorio y Marcos Galindo Pérez, cuyas edades se desconocen.



Alcalde de Facatativá da detalles sobe muerte de 4 personas con gas propano

Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá, le dijo al medio *City Noticias* que “posteriormente llegó el CTI a hacer los actos urgentes, los levantamientos y estos cuatro compañeros en la verificación, en la identificación de ellos, son venezolanos, seguramente dedicados a la actividad de la floricultura, porque llegan muchos de ellos aquí a nuestro municipio. En la verificación, posterior a que llega al CTI y bomberos, lo que cuentan los vecinos, el primero que entró, es que inhaló bastante gas propano y en la verificación también ven que la pipeta de gas que hay en ese sector, porque no es gas natural, sino pipeta de gas ya estaba vacía, encuentran una olla totalmente quemada y seguramente las primeras indagaciones que se dan es que fue por la inhalación de gas propano”.

Agregó el alcalde que, según vecinos dela comunidad, las víctimas “llegaron el domingo en la noche, al parecer también un poco bajo el consumo de sustancias alcohólicas y, al parecer, ponen a cocinar algo, se quedan dormidos y por la inhalación o la intoxicación de gas propano pues pierden sus vidas”.

