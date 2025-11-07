Identidad de madre e hijo muertos en accidente provocado por conductor en Ricaurte, Cundinamarca

Dos muertos dejó un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, específicamente en la vía que conecta a Girardot con Bogotá. Al parecer, el siniestro vial lo provocó un conductor que intentó evadir un retén de Policía y luego provocó un choque múltiple.

Los dos fallecidos en estos hechos fueron una madre y su hijo, quienes se encontraban al interior de un motocarro. El conductor que provocó el hecho, además, colisionó contra un taxi, una motocicleta y un camión. Cinco personas más terminaron heridas, entre ellas el policía que intentó detener al conductor que pretendía escapar.



Conductor capturado tenía un arma traumática

Luego del accidente de tránsito, el sujeto que provocó el choque múltiple fue detenido por las autoridades y dentro de su carro tenía un arma traumática. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El mayor Orlando Gélvez, comandante de Policía de la estación de Girardot, dijo en Noticias Caracol que “ya a la altura del municipio de Ricaurte, causa un siniestro vial donde perdieron la vida dos personas y hay cinco más lesionadas, entre ellas un policía y el conductor de dicho vehículo. A esta persona se le encontró en el interior del carro un arma traumática modificada, la cual fue incautada y por esto será judicializado. Se están realizando los actos urgentes con el propósito de establecer las causas exactas del accidente”.



El corredor vial estuvo cerrado durante varias horas mientras se realizaron las inspecciones correspondientes. Sobre la 1:25 de la tarde se restableció la movilidad.



Los dos fallecidos en este accidente de tránsito fueron identificados como Guillermo Alexander Bautista y su mamá Blanca Azucena Bautista. Ambos eran oriundos del municipio de Carmen de Apicalá, Tolima.

Cifra de muertos en accidentes de tránsito en Colombia

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido del año 2025 se han registrado 6.258 muertos en accidente de tránsito, un incremento del 5,25% con relación al año 2024, cuando en el mismo periodo se reportaron 5.946 casos de fallecidos en siniestros viales.

En cuanto a heridos, durante lo corrido del año se han reportado 19.939 personas lesionadas en accidentes de tránsito.

