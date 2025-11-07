En vivo
Identidad de madre e hijo muertos en accidente provocado por conductor en Ricaurte, Cundinamarca

Identidad de madre e hijo muertos en accidente provocado por conductor en Ricaurte, Cundinamarca

Tras intentar escapar de un retén de la Policía, un conductor terminó colisionando con varios vehículos, matando a dos personas: una mamá y su hijo, y dejando cinco más heridas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de nov, 2025
Identidad de madre e hijo muertos en accidente provocado por conductor en Ricaurte, Cundinamarca
Víctimas de accidente en Ricaurte -
Redes sociales

