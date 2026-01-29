En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Las imágenes de los estragos que dejó fuerte aguacero en Medellín: en minutos llovió lo de un mes

Las imágenes de los estragos que dejó fuerte aguacero en Medellín: en minutos llovió lo de un mes

"Lo que cae en un mes de enero de agua son 85 milímetros. En solo 44 minutos cayó 87 milímetros, que es más de lo que cae en un mes", manifestó Federico Gutiérrez.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de ene, 2026

Las intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que cayeron la tarde del miércoles sobre el Valle de Aburrá provocaron múltiples emergencias, especialmente en la ciudad de Medellín. Calles inundadas, vehículos atrapados y daños en la infraestructura fueron parte del balance tras el aguacero.

El desbordamiento de la quebrada La Presidenta, en El Poblado, generó graves inundaciones en vías públicas. El agua mezclada con lodo alcanzó tal nivel que cubrió casi hasta la mitad varios vehículos, algunos de los cuales quedaron inmovilizados en plena vía. Las alcantarillas colapsaron ante la presión del caudal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Las escenas de afectación también incluyeron a motociclistas que, sorprendidos por la tormenta, tuvieron que detenerse donde pudieron. Uno de ellos terminó refugiado bajo un árbol en plena Autopista Sur, en medio del tráfico detenido y la fuerte lluvia.

"Llovió más de lo que cae en un mes": alcalde de Medellín

Según las autoridades, las emergencias se concentraron en El Poblado. La fuerza del agua que descendía por las calles fue tal que levantó completamente el asfalto de la calle 10, una de las vías principales que conecta con el centro comercial Monterrey.

Varios centros comerciales del sur del Valle de Aburrá también resultaron afectados por las inundaciones.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó los daños en la zona y la necesidad de cierres viales para evitar nuevos riesgos: “Tenemos ahí también un deterioro en el tema de vía donde se tiene que generar un cierre. Tenemos caídas de árboles tenemos daños de vía pero no tenemos ningún reporte de personas heridas o desaparecidas o que hayan perdido la vida, afortunadamente.”

Publicidad

El alcalde Gutiérrez, además, manifestó que en 44 minutos llovió lo que se tenía pronosticado para todo el mes de enero: "Lo que cae en un mes de enero de agua son 85 milímetros. En solo 44 minutos, cayó 87 milímetros, que es más de lo que cae en un mes. Es por eso que se presentaron las inundaciones sobre las quebradas".

