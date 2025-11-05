En vivo
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Anuncian investigación sobre incendio reportado en el Palacio de Justicia de Medellín

Anuncian investigación sobre incendio reportado en el Palacio de Justicia de Medellín

En la mañana de este miércoles 5 de noviembre se produjo un incendio al interior del edificio José Félix de Restrepo, conocido como el Palacio de Justicia de Medellín. El incidente no reportó heridos, pero si anunciaron una investigación.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de nov, 2025
Las autoridades de la ciudad contuvieron el incendio y reportaron que no hubo daños de gravedad.
DAGRD

