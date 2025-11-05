Anuncian investigación sobre incendio reportado en el Palacio de Justicia de Medellín

Un incendio se reportó en el Palacio de Justicia de Medellín, departamento de Antioquia. El hecho ocurrió en el sótano del edificio José Félix de Restrepo, ubicado en la Carrera 52 #42-73. El hecho fue atendido por el personal del lugar y por el Cuerpo Oficial de Bomberos de esa ciudad.

"Dos tripulaciones de Bomberos de Medellín controlaron fuego en fase inicial en sótano de edificio José Félix de Restrepo (Palacio de Justicia). Se continúa en maniobra de ventilación mecánica en sitio. Se requirió evacuación preventiva del sótano de la edificación. Sin lesionados", se lee en un comunicado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD) compartido sobre las 11 de la mañana. El Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín dio detalles de la situación y anunció que iniciaron una investigación.

¿Qué se sabe de incendio en el sótano del Palacio de Justicia de Medellín?

De acuerdo con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín aproximadamente a las 10:15 a. m. de este miércoles 5 de noviembre, se identificó un conato de incendio en la bodega del almacén, ubicada en el piso inferior del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo.



"De manera inmediata, el personal que labora en el área procedió a hacer uso de los elementos de control de incendios (extintores), logrando contener las llamas oportunamente. No obstante, debido a la cantidad de humo generada, se activaron los protocolos de emergencia establecidos y se realizaron los avisos correspondientes al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín", aseguraron en el comunicado compartido por el Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial.



Como una medida preventiva se efectuó la evacuación de los pisos 1 al 4, ya que se vieron afectados por la presencia de humo. "Siendo aproximadamente las 10:50 a. m., el comandante del incidente del Cuerpo de Bomberos confirmó que el conato fue completamente extinguido y que no existía riesgo alguno, por lo que se autorizó el reingreso al edificio y la reanudación de las labores", agregaron.

La entidad de justicia aseguró que se adelanta la investigación correspondiente para determinar las causas que originaron el incendio. "La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín agradece la rápida y efectiva actuación del personal, Comité Operativo de Emergencias, brigadistas y coordinadores de evacuación, así como la colaboración del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y de todas las personas que atendieron con diligencia los protocolos de seguridad", concluyeron en el texto.



¿Qué hacer en caso de un incendio?

Conservar la calma

Buscar el extintor más cercano y tratar de controlar el inicio del fuego.

Si el fuego es de origen eléctrico no intentar apagarlo con agua.

Si la puerta es la única salida, verificar que la chapa no esté caliente antes de abrirla.

En caso de que el fuego obstruya las salidas, no desesperarse y colocarse en el sitio más seguro.

Si hay humo ubicarse lo más cerca posible del piso y desplazarse gateando. Taparse la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo.

Nunca utilizar los ascensores durante el incendio, utilizar las escaleras.

En el momento de la evacuación seguir las instrucciones del personal especializado. Ayudar a salir a los niños, ancianos y minusválidos.

¿Cómo evitar incendios?

El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá hace algunas recomendaciones para evitar que en los hogares se generen incendios. Ya sea por una chispa, una veladora encendida, una fuga de gas repentina o una colilla de cigarrillo que propague rápidamente el fuego.



No enciendas veladoras; y si lo haces, procura tenerlas en un lugar visible, fuera del alcance de los niños o animales, bajo supervisión, lejos de materiales que se pueda prender.

No excedas el tiempo de carga de los electrodomésticos o aparatos eléctricos y no sobre cargues las extensiones o tomacorrientes.

Vigila las planchas para el cabello o la ropa, no los dejes conectados y con objetos cercanos.

Si fumas, hazlo en lugares exteriores, no en camas o sillones.

No dejes material como papel, telas, madera, gasolina, varsol, pinturas, entre otros cerca de la estufa.

Vacía con regularidad las papeleras para no acumular papeles o productos inflamables.

2 tripulaciones de #BomberosMedellin controlaron fuego en fase inicial en sótano de edificio José Félix de Restrepo (Palacio de Justicia). Se continúa en maniobra de ventilación mecánica en sitio. Se requirió evacuación preventiva del sótano de la edificación. Sin lesionados. pic.twitter.com/jio9tI2V3Y — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) November 5, 2025

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL