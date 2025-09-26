En vivo
COLOMBIA
Increíble historia de mujer de 78 años en San Gil, Santander, alcanzada por un rayo: está en UCI

Increíble historia de mujer de 78 años en San Gil, Santander, alcanzada por un rayo: está en UCI

Socorro Garnica salió de la casa de su hermana camino a su vivienda, que queda a solo 200 metros, cuando una tormenta eléctrica se desató y sufrió una fuerte descarga. Familiar habló con Noticias Caracol.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de sept, 2025
Increíble historia de mujer de 78 en San Gil, Santander, que fue alcanzada por un rayo: está en UCI
Socorro Garnica, víctima de rayo en Santander -
Foto: Redes sociales

