Continúa alerta Naranja por volcán Puracé: cinco emisiones de humo y cenizas llamaron la atención

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) compartió el más reciente seguimiento de la actividad del volcán Puracé, ubicado en el departamento en el Cauca. El día miércoles 3 de diciembre la entidad reportó varias emisiones de humo de más de 500 metros de altura, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Tatiana Chaguendo, comunera indígena de la zona, habló para Noticias Caracol. "Los puntos seguros no están dotados, no tenemos alimentación, no tenemos agua potable y, más que todo, contenedores para los mismos. No tenemos servicios de comunicación que sean adecuados", aseguró la mujer. Rodolfo Mompotes, otro habitante de Puracé, aseguró que "algunos no quieren salir de su casa porque dicen que es el mejor refugio en alguna emergencia la propia casa y tienen sus sitios adecuados".



¿Qué dijo el Servicio Geológico Colombiano sobre la actividad del volcán Puracé?

"Desde la publicación del boletín extraordinario del día de ayer y hasta el momento de esta publicación, se mantiene el registro de señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), localizadas bajo el cráter del volcán Puracé y asociadas con la emisión continua de gases a la atmósfera", aseguró el SGC sobre la actividad volcánica.



Las pequeñas emisiones de ceniza, cuya dispersión ha estado dominada por los cambios en el régimen de vientos, han disminuido en las últimas horas. Sin embargo, las autoridades continúan atentos a la situación. "Durante el periodo de tiempo evaluado en el presente boletín se mantiene el registro de tremor continuo y las columnas de gases y ceniza observadas han presentado alturas de hasta 100 metros", agregaron en el comunicado.

Según el SGC, en total, se registraron cinco emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé. Las emisiones se dispersaron hacia el sureste y destacó la presentada a las 7:32 a. m. del día, reportada desde la vereda Río Negro, en el sector de Paletará. Las autoridades mantienen el estado de alerta Naranja. "Es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable".

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó una sala de crisis nacional. Además, se fortalecieron los planes de respuesta en los municipios ubicados dentro del área de influencia del volcán, entre los se encuentran Puracé, Popayán, Sotará, Coconuco (como corregimiento vulnerable) y San José de Isnos son los principales lugares en riesgo. Las autoridades recomendaron la evacuación inmediata de 70 personas ubicadas en la zona calificada como de alta amenaza.



Fenómenos asociados a la alerta Naranja del volcán Puracé

La UNGRD detalla los fenómenos que podrían ocurrir bajo el estado de alerta naranja. La alerta de alistamiento implica que pueden presentarse:



Sismicidad a niveles moderados a altos.

Deformación considerable de la superficie del volcán.

Aumento de las columnas de vapor, gases y olores fuertes.

Emisiones frecuentes de ceniza.

Erupciones menores, explosiones o incandescencias.

Lahares y expulsiones de rocas.

¿Cuándo podría regresar a alerta Amarilla el estado del volcán Puracé?

Los miembros del SGC dijeron que para regresar a un nivel más estable en la situación del volcán Puracé, como el estado de alerta Amarilla, "se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable". Las autoridades recomendaron no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores. Asimismo, pidieron seguir atentamente la evolución del proceso actual a través de los boletines extraordinarios y demás información publicada por los canales oficiales.

