En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MALVINAS
METRO DE MEDELLÍN
AYUDA A VENEZUELA
GABINETE DE ABELARDO
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Indignación en Medellín | Mujer arrojó desde un cuarto piso a las mascotas de su mamá: esto se sabe

Indignación en Medellín | Mujer arrojó desde un cuarto piso a las mascotas de su mamá: esto se sabe

La mujer deberá responder ante la Fiscalía por el delito de maltrato animal, en un caso ocurrido en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de jul, 2026
Comparta en:
Capturada por maltrato animal
Imágenes de la capturada.
Policía Meval

En Antioquia hay indignación por un nuevo caso de maltrato animal que se conoció en las últimas horas. Una mujer de 39 años fue capturada en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, después de arrojar a dos animales en medio de una discusión familiar. Ahora es señalada de presuntamente causar la muerte de una perrita al arrojarla desde el cuarto piso de la edificación en la que estaba durante el episodio de violencia intrafamiliar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El caso se conoció luego de que la Policía Nacional atendiera un llamado a la línea de emergencias 123 por un presunto hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en una unidad residencial del sector. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron sin vida a la perrita, identificada como Rossy. Según las primeras indagaciones de las autoridades, el animal habría sido lanzado desde un cuarto piso en medio de la confrontación familiar, por lo que los policías procedieron a capturar a una mujer de 39 años por el delito de maltrato animal, en aplicación de la Ley Ángel. Medios locales dieron a conocer que la mujer también habría arrojado a un gato, que sobrevivió, fue rescatado por la comunidad y enviado para recibir atención veterinaria.

Últimas Noticias

Aerocivil anuncia cierres del espacio aéreo en Bogotá por el Día de la Independencia
BOGOTÁ

Aerocivil anuncia cierres del espacio aéreo en Bogotá por el Día de la Independencia: horarios

Conudctor secuestrado en Cuaca
COLOMBIA

El drama que vivió un conductor de carga secuestrado en Cauca: lo salvaron de ser asesinado

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos. Entre tanto, el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental realizó la inspección técnica del lugar y recopiló los elementos materiales probatorios que harán parte de la investigación.

La Policía Nacional recordó que los animales son seres sintientes protegidos por la ley e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato animal a través de la línea de emergencias 123.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Maltrato Animal

Publicidad

Publicidad

Publicidad