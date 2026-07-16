Indignación en Medellín | Mujer arrojó desde un cuarto piso a las mascotas de su mamá: esto se sabe

En Antioquia hay indignación por un nuevo caso de maltrato animal que se conoció en las últimas horas. Una mujer de 39 años fue capturada en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, después de arrojar a dos animales en medio de una discusión familiar. Ahora es señalada de presuntamente causar la muerte de una perrita al arrojarla desde el cuarto piso de la edificación en la que estaba durante el episodio de violencia intrafamiliar.

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El caso se conoció luego de que la Policía Nacional atendiera un llamado a la línea de emergencias 123 por un presunto hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en una unidad residencial del sector. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron sin vida a la perrita, identificada como Rossy. Según las primeras indagaciones de las autoridades, el animal habría sido lanzado desde un cuarto piso en medio de la confrontación familiar, por lo que los policías procedieron a capturar a una mujer de 39 años por el delito de maltrato animal, en aplicación de la Ley Ángel. Medios locales dieron a conocer que la mujer también habría arrojado a un gato, que sobrevivió, fue rescatado por la comunidad y enviado para recibir atención veterinaria.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos. Entre tanto, el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental realizó la inspección técnica del lugar y recopiló los elementos materiales probatorios que harán parte de la investigación.



La Policía Nacional recordó que los animales son seres sintientes protegidos por la ley e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato animal a través de la línea de emergencias 123.



María Paula Rodríguez Rozo

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